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Pınar Altuğ taytlı fotoğrafı için sapkınlara tepki gösterdi! Pınar Altuğ: Fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...
Pınar Altuğ tayt açıklaması ile magazin dünyasını salladı. Seçim günü oy kullanırken çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Pınar Altuğ, taytıyla olay olmuştu. Gelen yorumlar üzerine fotoğrafı kırparak yeniden yüklemek zorunda kalan Pınar Altuğ, aylar sonra çarpıcı açıklmalarda bulundu. Usta oyuncu Pınar Altuğ, "Neye dikkat edeceğimi bilmiyorum çünkü benim başka birinin fotoğrafında, o fotoğrafı büyütüp oraya bakmak aklımın ucundan geçmiyor" diyerek sapkınlara tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 11.02.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 12:14
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