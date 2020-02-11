Pınar Altuğ taytlı fotoğrafı için sapkınlara tepki gösterdi! Pınar Altuğ: Fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...

O fotoğrafı küçültüp bir daha koydum. Neye dikkat edeceğimi bilmiyorum çünkü benim başka birinin fotoğrafında, o fotoğrafı büyütüp oraya bakmak aklımın ucundan geçmiyor. O yüzden de şimdi şuna bakıyorum dekolte de tehlike var mı? Oluyor yani kadınsın…