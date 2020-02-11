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Pınar Altuğ taytlı fotoğrafı için sapkınlara tepki gösterdi! Pınar Altuğ: Fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...

Pınar Altuğ tayt açıklaması ile magazin dünyasını salladı. Seçim günü oy kullanırken çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Pınar Altuğ, taytıyla olay olmuştu. Gelen yorumlar üzerine fotoğrafı kırparak yeniden yüklemek zorunda kalan Pınar Altuğ, aylar sonra çarpıcı açıklmalarda bulundu. Usta oyuncu Pınar Altuğ, "Neye dikkat edeceğimi bilmiyorum çünkü benim başka birinin fotoğrafında, o fotoğrafı büyütüp oraya bakmak aklımın ucundan geçmiyor" diyerek sapkınlara tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 11.02.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 12:14
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Pınar Altuğ taytlı fotoğrafı için sapkınlara tepki gösterdi! Pınar Altuğ: Fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...

Pınar Altuğ taytlı fotoğrafı hakkında açıklama yaptı. Seçim zamanındaki taytlı fotoğrafı ile sapkınlar tarafından gündeme taşınan Pınar Altuğ, sert bir dille eleştiride bulundu. İşte Pınar Altuğ'un taytlı fotoğrafı ve açıklamaları.

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Pınar Altuğ taytlı fotoğrafı için sapkınlara tepki gösterdi! Pınar Altuğ: Fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...

Dün akşam bir galada objektiflere yansıyan Altuğ, meşhur tayt olayı hakkında açıklama yaptı:

"Benim için amaç 'oy kullanın oy kullanmak vatandaşlık görevidir' bunu anlatmaktır. Dolayısıyla sandıkta gözüksün diye daha geniş çekilen bir fotoğrafta hiç aklımın ucundan geçmeyecek bir kareydi. Ben görünceye kadar da maalesef birçok insan fotoğrafı kopyalamıştı.

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Pınar Altuğ taytlı fotoğrafı için sapkınlara tepki gösterdi! Pınar Altuğ: Fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...

O fotoğrafı küçültüp bir daha koydum. Neye dikkat edeceğimi bilmiyorum çünkü benim başka birinin fotoğrafında, o fotoğrafı büyütüp oraya bakmak aklımın ucundan geçmiyor. O yüzden de şimdi şuna bakıyorum dekolte de tehlike var mı? Oluyor yani kadınsın…

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Pınar Altuğ taytlı fotoğrafı için sapkınlara tepki gösterdi! Pınar Altuğ: Fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...

İstenmeyen görüntü çıkar… Ben bir kadının taytı neresinde duruyor diye büyütüp bakmam. Her kadının da başına gelebilecek bir şey ayrıca…"

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Pınar Altuğ taytlı fotoğrafı için sapkınlara tepki gösterdi! Pınar Altuğ: Fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...

Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncuları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yıllar önceki fotoğrafları sevenleri tarafından yeniden gündeme taşındı. Instagram hesaplarından yeni hallerini paylaşan Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ, sevenlerinin ilgi odağı oldu.