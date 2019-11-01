Pınar Altuğ kıyafetiyle sosyal medyada olay oldu

Attığı her adım takipçileri tarafından merakla takip edilen Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde eşi Yağmur Atacan ile ilişkilerinin nasıl başladığına dair anlattıklarıyla günlerce magazin gündeminde kalmıştı. Özel hayatı sevenleri tarafından dikkatle takip edilen Pınar Altuğ'un boyu merak konusu oldu. İşte Pınar Altuğ ve birçok ünlü ismin boyu…