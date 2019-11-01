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Pınar Altuğ kıyafetiyle sosyal medyada olay oldu

Eşi Yağmur Atacan'la ilişkilerinin nasıl başladığına dair anlattıklarıyla günlerce magazin gündeminde kalan Pınar Altuğ şimdi de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla konuşuldu. Bir vakfın ödül töreninde sunuculuk yapan Pınar Altuğ geceden özel anları Instagram hesabından paylaştı. Giyim tarzıyla tam not alan Altuğ takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

Giriş Tarihi: 01.11.2019 14:32 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 14:40
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Pınar Altuğ kıyafetiyle sosyal medyada olay oldu

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ uzunca bir süre bu karakterle ekranlarda boy gösterdi.

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Pınar Altuğ kıyafetiyle sosyal medyada olay oldu

Çocuklar Duymasın'ın sona ermesiyle birlikte şu günlerde ekranlarda gözükmeyen Pınar Altuğ, kendini unutturmadı.

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Pınar Altuğ kıyafetiyle sosyal medyada olay oldu

Sosyal medyayı bir hayli aktif kullanan güzel oyuncu son olarak geçtiğimiz akşam sunuculuğunu yaptığı ödül gecesinden fotoğraflarını paylaştı. Zarifliği ve tarzıyla tam not alan Altuğ'a binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Pınar Altuğ kıyafetiyle sosyal medyada olay oldu

Attığı her adım takipçileri tarafından merakla takip edilen Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde eşi Yağmur Atacan ile ilişkilerinin nasıl başladığına dair anlattıklarıyla günlerce magazin gündeminde kalmıştı. Özel hayatı sevenleri tarafından dikkatle takip edilen Pınar Altuğ'un boyu merak konusu oldu. İşte Pınar Altuğ ve birçok ünlü ismin boyu…

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Pınar Altuğ kıyafetiyle sosyal medyada olay oldu