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Pınar Altuğ kıyafetiyle sosyal medyada olay oldu
Eşi Yağmur Atacan'la ilişkilerinin nasıl başladığına dair anlattıklarıyla günlerce magazin gündeminde kalan Pınar Altuğ şimdi de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla konuşuldu. Bir vakfın ödül töreninde sunuculuk yapan Pınar Altuğ geceden özel anları Instagram hesabından paylaştı. Giyim tarzıyla tam not alan Altuğ takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.
Giriş Tarihi: 01.11.2019 14:32 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 14:40
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