Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek hayranlarını şaşırttı! Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı...

Çocuklar Duymasın dizisi ile 18 yıl önce ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı, yıllar sonra yeniden gündem oldu. Sevenlerinin sosyal medyadan özel hayatlarını takip ettikleri Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı, aralarındaki gerçek ile herkesi şoke etti. 2023'te yeniden yayınlanacağı ifade edilen Çocuklar Duymasın'ın sevilen isimleri Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın hayranları özel hayatlarını takip etmeye devam ediyor.