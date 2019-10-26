Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek görenleri şaşırttı!

Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızları sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Dizide Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ ile Haluk rolüyle karşımıza çıkan Tamer Karadağlı oyunculukları ile büyük beğeni toplamıştı. İlk olarak 17 yıl önce çift olarak seyircinin karşısına geçen Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hakkında merak edilenler hayranları tarafından araştırılıyor.