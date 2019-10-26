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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek görenleri şaşırttı!

Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızları sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Dizide Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ ile Haluk rolüyle karşımıza çıkan Tamer Karadağlı oyunculukları ile büyük beğeni toplamıştı. İlk olarak 17 yıl önce çift olarak seyircinin karşısına geçen Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hakkında merak edilenler hayranları tarafından araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 26.10.2019 06:52 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 06:52
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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek görenleri şaşırttı!

Çocuklar Duymasın dizisinde 'Meltem' karakterine hayat veren Pınar Altuğ ile 'Haluk' rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı arasındaki boy farkı duyanları şaşırttı.

İşte Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ve diğer ünlülerin boyları...


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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek görenleri şaşırttı!

NESLİHAN ATAGÜL - 168 CM

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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek görenleri şaşırttı!

KADİR DOĞULU - 178 CM

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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek görenleri şaşırttı!

EMRE AYDIN - 170 CM

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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek görenleri şaşırttı!

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - 185 CM