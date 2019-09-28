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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki büyük gerçek! Meğer Pınar Altuğ...

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Bir döneme damga vuran Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı ile ilgili gelişmeler hayranları tarafından oldukça çok merak ediliyor. Çocuklar Duymasın adlı dizinin yıldızları Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı ilk olarak 17 yıl önce çift olarak seyircinin karşısına geçmişti. Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ ile Haluk'u Tamer Karadağlı, dizide canlandırdıkları karakterlerle Türkiye'de en çok sevilen oyuncuların başında geliyor. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, aralarındaki boy farkı sosyal medyaya bomba gibi düştü. Birçok ünlü lüks hayatları ile gündeme gelirken Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı aralarındaki boy farkı ile gündeme geldi. İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek boyları...

Giriş Tarihi: 28.09.2019 07:11 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 07:12
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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki büyük gerçek! Meğer Pınar Altuğ...

Çocuklar Duymasın dizisinde 'Meltem' karakterine hayat veren Pınar Altuğ ile 'Haluk' rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı arasındaki boy farkı duyanları şaşırttı.

İşte Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ve diğer ünlülerin boyları...


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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki büyük gerçek! Meğer Pınar Altuğ...

NESLİHAN ATAGÜL - 168 CM

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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki büyük gerçek! Meğer Pınar Altuğ...

KADİR DOĞULU - 178 CM

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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki büyük gerçek! Meğer Pınar Altuğ...

EMRE AYDIN - 170 CM

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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki büyük gerçek! Meğer Pınar Altuğ...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - 185 CM