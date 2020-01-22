Pınar Altuğ Alpler'de tatil yapıyor! İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın Alpler'den fotoğrafları

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan Alpler'de tatil yapıyor. Kış tatili yapmayı tercih eden ünlü çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti. Fransa ve İsviçre arasındaki Alpler'e giden Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan, fotoğraflarıyla sosyal medya takipçilerinin dikkatini çekti. İşte ünlü çiftin Alpler'den paylaştığı o fotoğraflar.