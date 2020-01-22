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Pınar Altuğ Alpler'de tatil yapıyor! İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın Alpler'den fotoğrafları

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan Alpler'de tatil yapıyor. Kış tatili yapmayı tercih eden ünlü çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti. Fransa ve İsviçre arasındaki Alpler'e giden Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan, fotoğraflarıyla sosyal medya takipçilerinin dikkatini çekti. İşte ünlü çiftin Alpler'den paylaştığı o fotoğraflar.

Giriş Tarihi: 22.01.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 15:15
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Pınar Altuğ Alpler'de tatil yapıyor! İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın Alpler'den fotoğrafları

Çocuklar Duymasın dizisi ile Türkiye'nin sevilen oyuncuları arasına giren Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile Fransa'ya gitti. Kış tatilini Alpler'de geçiren Pınar Altuğ - Yağmur Atacan çifti, yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti. Sevilen oyuncu Pınar Altuğ'un fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Pınar Altuğ Alpler'de tatil yapıyor! İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın Alpler'den fotoğrafları

Meltem karakteriyle damga vurduğu Çocuklar Duymasın dizisinin yeni sezonlarının 2023 yılında geleceği açıklanmasıyla Pınar Altuğ hayranları heyecanla beklemeye başlamıştı. Pınar Altuğ'u sosyal medya hesabından da takip eden sevenleri Alpler'den yaptığı paylaşımlara ilgi gösterdi.

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Pınar Altuğ Alpler'de tatil yapıyor! İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın Alpler'den fotoğrafları

İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın tatil fotoğrafları.

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Pınar Altuğ Alpler'de tatil yapıyor! İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın Alpler'den fotoğrafları

Ünlü oyuncuların Fransa'dan yaptığı paylaşımlar magazin dünyasının da dikkatini çekti.

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Pınar Altuğ Alpler'de tatil yapıyor! İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın Alpler'den fotoğrafları

Türkiye'nin merakla takip edilen ünlü çiftlerinden olan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın özel hayatları merak konusu oldu.