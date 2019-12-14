Pınar Altuğ 1994 yılındaki fotoğraflarını paylaştı! Pınar Altuğ sosyal medyayı salladı

Çocuk Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ, 25 yıl öncesine ait fotoğraflarını paylaştı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Pınar Altuğ, 1994 yılındaki fotoğraflarını paylaşarak "Bana karşı ben" notunu düştü. Sevilen oyuncu Pınar Altuğ Çocuklar Duymasın'ın sona ermesiyle kendini kızı Su'ya adadı. Adeta her gün kızı Su ile etkinliklere katılan Pınar Altuğ, fotoğraf paylaşmaktan da geri kalmıyor. İşte Pınar Altuğ'un o pozları...