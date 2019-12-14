14 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Pınar Altuğ 1994 yılındaki fotoğraflarını paylaştı! Pınar Altuğ sosyal medyayı salladı

Çocuk Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ, 25 yıl öncesine ait fotoğraflarını paylaştı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Pınar Altuğ, 1994 yılındaki fotoğraflarını paylaşarak "Bana karşı ben" notunu düştü. Sevilen oyuncu Pınar Altuğ Çocuklar Duymasın'ın sona ermesiyle kendini kızı Su'ya adadı. Adeta her gün kızı Su ile etkinliklere katılan Pınar Altuğ, fotoğraf paylaşmaktan da geri kalmıyor. İşte Pınar Altuğ'un o pozları...

Giriş Tarihi: 14.12.2019 09:12 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 09:18
  • 1
  • 48
Pınar Altuğ 1994 yılındaki fotoğraflarını paylaştı! Pınar Altuğ sosyal medyayı salladı

Pınar Altuğ sosyal medyada paylaşımlarına devam ederken bu kez yıllar öncesinin fotoğraflarını ortaya çıkarttı. Hayranlarından büyük ilgi gören Pınar Altuğ'un fotoğrafları onbinlerce beğeni aldı. Pınar Altuğ'un sevenleri ünlü oyuncunun yeniden ekranlara dönmesini beklerken, kendisi vaktini kızına adadı.

  • 2
  • 48
Pınar Altuğ 1994 yılındaki fotoğraflarını paylaştı! Pınar Altuğ sosyal medyayı salladı

Çocuk Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ, 25 yıl öncesine ait fotoğraflarını paylaştı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Pınar Altuğ, 1994 yılındaki fotoğraflarını paylaşarak "Bana karşı ben" notunu düştü. İşte Pınar Altuğ'un o pozları...

  • 3
  • 48
Pınar Altuğ 1994 yılındaki fotoğraflarını paylaştı! Pınar Altuğ sosyal medyayı salladı

"Bana karşı ben"

  • 4
  • 48
Pınar Altuğ 1994 yılındaki fotoğraflarını paylaştı! Pınar Altuğ sosyal medyayı salladı
  • 5
  • 48
Pınar Altuğ 1994 yılındaki fotoğraflarını paylaştı! Pınar Altuğ sosyal medyayı salladı

Pınar Altuğ'un fotoğrafları sonrası birçok ünlünün yıllar önceki halleri merak edildi. İşte Pınar Altuğ Tamer Karadağlı ikilisi dahil ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...