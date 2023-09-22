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Haberler Galeri Pelin Karahan 45 günde -8 kiloyu sildi attı! Zayıflama sırrı ortaya çıktı! İşte yağlarınızı tek çırpıda eriten reçete...

Pelin Karahan 45 günde -8 kiloyu sildi attı! Zayıflama sırrı ortaya çıktı! İşte yağlarınızı tek çırpıda eriten reçete...

Kavak Yelleri dizisiyle büyük bir çıkış yapan Pelin Karahan, hem özel hayatı hem de kariyeriyle sıkça gündeme gelmiştir. Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren ve iki çocuk annesi olan Karahan, iş ve özel hayat dengesini başarıyla sürdürmektedir. Son dönemde verdiği kilolar ve formda görüntüsüyle dikkat çeken Karahan'ın diyet sırrı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.09.2023 23:26
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Pelin Karahan 45 günde -8 kiloyu sildi attı! Zayıflama sırrı ortaya çıktı! İşte yağlarınız tek çırpıda eriten reçete...

Pelin Karahan, son zamanlarda kaybettiği kilolarıyla dikkat çekiyor. Beslenme alışkanlıkları hakkında yapılan eleştirilere karşı ise Karahan, yemek yediği anları paylaşarak ve sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğini göstererek cevap veriyor. İşte yağlarınızı tek çırpıda eriten reçete...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Pelin Karahan 45 günde -8 kiloyu sildi attı! Zayıflama sırrı ortaya çıktı! İşte yağlarınız tek çırpıda eriten reçete...

Son zamanlarda belirgin bir şekilde kilo veren ünlü oyuncu Pelin Karahan, 1,5 ay içinde 8 kilo kaybetti. Fakat, bu zayıflık durumu birçok kişiden eleştiri aldı.

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Pelin Karahan 45 günde -8 kiloyu sildi attı! Zayıflama sırrı ortaya çıktı! İşte yağlarınız tek çırpıda eriten reçete...

PELİN KARAHAN'IN KETOJENİK DİYET FORMÜLÜ

Ünlü oyuncunun kilo verme sırrı da gün yüzüne çıktı. Karahan, sporun yaşamındaki önemine dikkat çekerek, beslenmesine de büyük özen gösterdiğini belirtti. İki çocuk annesi olan oyuncu, formunu korumanın temelinde beslenme ve sporun yattığını ifade etti.

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Pelin Karahan 45 günde -8 kiloyu sildi attı! Zayıflama sırrı ortaya çıktı! İşte yağlarınız tek çırpıda eriten reçete...

Pelin Karahan ayrıca, ketojenik diyeti uyguladığını da sözlerine ekledi. Ketojenik diyet, yüksek yağ içeren ve yeterli miktarda protein tüketimi sağlayarak karbonhidrat alımını düşüren bir beslenme düzenidir. Bu diyet, hızlı kilo kaybında etkili olabilir.

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Pelin Karahan 45 günde -8 kiloyu sildi attı! Zayıflama sırrı ortaya çıktı! İşte yağlarınız tek çırpıda eriten reçete...

Ketojenik Yiyecekler Nelerdir?

Ketojenik yiyecekler nelerdir? Diye merak edenler için sıraladık; mantar, karnabahar ve kabak gibi karbonhidrat oranı düşük olan sebze çeşitleri, bamya, salatalık, brokoli, lahana ve yeşil biber gibi yeşil sebzeler, soğuk sıkın çörek otu yağı, avokado, yeşil salatalık sebzeler, balık çeşitleri, kaymak, limon, deniz ürünleri, kırmızı et, peynir, zeytinyağı/zeytin, kemik, tavuk ve et suyu, yumurta, Hindistan cevizi yağı, çiğ badem/ceviz/fındık, kanatlı hayvanların etleri.