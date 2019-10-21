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Pelin Akil ve Anıl Altan arasındaki yaş farkını duyanlar şok oluyor! İşte o gerçek...

Hamilelik sürecinde ve sonrasında bol miktarda paylaşımda bulunan çiçeği burnunda anne Pelin Akil, kızları Alin ve Lina'nın yüzlerinin göründüğü fotoğrafı ilk kez paylaştı. Pelin Akil'in Instagram paylaşımına binlerce yorum yapılırken eşi Anıl Altan ile arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Pelin Akil -Anıl Altan çifti hakkında şaşırtan gerçeği öğrenmeye hazır mısınız? İşte Pelin Akil'in yaşı ve Anıl Altan'ın yaşı...

Giriş Tarihi: 21.10.2019 00:44
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Pelin Akil ve Anıl Altan arasındaki yaş farkını duyanlar şok oluyor! İşte o gerçek...

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan isimlerden olan Pelin Akil, kızlarının yüzlerinin açık olduğu fotoğrafı paylaştı. Geçtiğimiz Nisan ayından kızlarını kucaklarına alan ünlü çiftin yaşları merak konusu oldu. İşte Pelin Akil ve Anıl Altan başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

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Pelin Akil ve Anıl Altan arasındaki yaş farkını duyanlar şok oluyor! İşte o gerçek...

BURCU ESMERSOY

2 Ekim 1976

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Pelin Akil ve Anıl Altan arasındaki yaş farkını duyanlar şok oluyor! İşte o gerçek...

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

1 NİSAN 1986

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Pelin Akil ve Anıl Altan arasındaki yaş farkını duyanlar şok oluyor! İşte o gerçek...

DEMET ŞENER

11 NİSAN 1977

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Pelin Akil ve Anıl Altan arasındaki yaş farkını duyanlar şok oluyor! İşte o gerçek...

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991