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Pelin Akil ve Anıl Altan arasındaki yaş farkını duyanlar şok oluyor! İşte o gerçek...
Hamilelik sürecinde ve sonrasında bol miktarda paylaşımda bulunan çiçeği burnunda anne Pelin Akil, kızları Alin ve Lina'nın yüzlerinin göründüğü fotoğrafı ilk kez paylaştı. Pelin Akil'in Instagram paylaşımına binlerce yorum yapılırken eşi Anıl Altan ile arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Pelin Akil -Anıl Altan çifti hakkında şaşırtan gerçeği öğrenmeye hazır mısınız? İşte Pelin Akil'in yaşı ve Anıl Altan'ın yaşı...
Giriş Tarihi: 21.10.2019 00:44
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