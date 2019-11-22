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Pelin Akil ikizleriyle olay oldu! İşte Pelin Akil ve ikizlerinin fotoğrafları

Magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftlerden Pelin Akil ve Anıl Altan ikizleriyle sosyal medyayı salladı. Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Pelin Akil'in ikizleriyle olan fotoğrafları büyük ilgi gördü. Pelin Akil'in özel hayatı sevenleri tarafından adeta mercek altına alınırken, bebekleri magazin dünyasının merkezine oturdu.

Giriş Tarihi: 22.11.2019 16:39 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 16:53
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Pelin Akil ikizleriyle olay oldu! İşte Pelin Akil ve ikizlerinin fotoğrafları

Magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftlerden Pelin Akil ve Anıl Altan ikizleriyle sosyal medyayı salladı. Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Pelin Akil'in ikizleriyle olan fotoğrafları büyük ilgi gördü. Pelin Akil'in özel hayatı sevenleri tarafından adeta mercek altına alınırken, bebekleri magazin dünyasının merkezine oturdu.

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Pelin Akil ikizleriyle olay oldu! İşte Pelin Akil ve ikizlerinin fotoğrafları

İşte Pelin Akil ve ünlülerin çocukları...

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Pelin Akil ikizleriyle olay oldu! İşte Pelin Akil ve ikizlerinin fotoğrafları

Pelin Akil'in eşi Anıl Altan ve ikizleri..

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Pelin Akil ikizleriyle olay oldu! İşte Pelin Akil ve ikizlerinin fotoğrafları

Pelin Akil Anıl Altan çiftinin ikizlerinin isimleri ise Alin ve Lina.

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Pelin Akil ikizleriyle olay oldu! İşte Pelin Akil ve ikizlerinin fotoğrafları

İşte Alin ve Lina