26 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Pelin Akik ve Anıl Altan’ın yeni evi hayran bıraktı! Aparman dairesinde yaşıyorlardı...

Pelin Akil ve Anıl Altan rol aldıkları dizi setinde tanışmış ve 2016 yılında nikah masasına oturmuşlardı. Sevilen çift geçtiğimiz yıl Alin ve Lina ismini verdikleri ikizlerini kucaklarına almışlardı. Evlendikleri günden beri şehir merkezinde bir apartman dairesinde yaşayan ikili kızlarının dünyaya gelmesiyle birlikte hayatlarını yeniden yapılandırdı. Şehir dışında lüks bir villaya taşınan çiftin yeni evi görenleri hayran kaldı.

Giriş Tarihi: 26.03.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 16:32
  • 1
  • 55
Pelin Akik ve Anıl Altan’ın yeni evi hayran bıraktı! Aparman dairesinde yaşıyorlardı...

Pelin Akil ve Anıl Altan rol aldıkları dizini setinde tanışıp 2016 yılında nikah masasına oturmuşlardı. Geçtiğimiz yıl nisan ayında ikiz bebekleri Alin ve Lina dünyaya gelmesinin ardından çift yaşam koşullarını da çocuklarına göre yeniden dizayn ettiler.

  • 2
  • 55
Pelin Akik ve Anıl Altan’ın yeni evi hayran bıraktı! Aparman dairesinde yaşıyorlardı...

Evlendikleri günden bu yana şehir merkezinde apartman dairesinde oturan ünlü çift, kızlarının doğumuyla birlikte site içinde müstakil bir villaya taşındı.

  • 3
  • 55
Pelin Akik ve Anıl Altan’ın yeni evi hayran bıraktı! Aparman dairesinde yaşıyorlardı...

Pelin Akil ve Anıl Altan'ın yeni evleri iki katlı ve büyük bir bahçeye sahip. Villanın bahçesinde özel havuz ve basketbol sahası var.

  • 4
  • 55
Pelin Akik ve Anıl Altan’ın yeni evi hayran bıraktı! Aparman dairesinde yaşıyorlardı...

Kızlarının rahatı için hiçbir detayı atlamayan çift, evin hemen hemen tüm odalarını Alin ve Lina'nın konforuna göre dekore etti.

  • 5
  • 55
Pelin Akik ve Anıl Altan’ın yeni evi hayran bıraktı! Aparman dairesinde yaşıyorlardı...

Pelin Akil ile Anıl Altan, şu sıralar evden dışarı çıkmıyor ve vakitlerinin tamamını ikizleriyle birlikte geçiriyor.