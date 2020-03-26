Pelin Akik ve Anıl Altan’ın yeni evi hayran bıraktı! Aparman dairesinde yaşıyorlardı...

Pelin Akil ve Anıl Altan rol aldıkları dizi setinde tanışmış ve 2016 yılında nikah masasına oturmuşlardı. Sevilen çift geçtiğimiz yıl Alin ve Lina ismini verdikleri ikizlerini kucaklarına almışlardı. Evlendikleri günden beri şehir merkezinde bir apartman dairesinde yaşayan ikili kızlarının dünyaya gelmesiyle birlikte hayatlarını yeniden yapılandırdı. Şehir dışında lüks bir villaya taşınan çiftin yeni evi görenleri hayran kaldı.