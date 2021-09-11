Pedro de Noronha’dan Tülin Şahin tepkisi: Gerçekleri ortaya çıkardım

"KIZIM İÇİN SAVAŞACAĞIM"

Portekizli iş insanı, "Hem kendi çocuklarınız, hem de Tülin Hanım'dan olan kızınız Siena, bu olaylardan olumsuz etkilendi. Bundan sonra ne olacak? Ne yapmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.

