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Pedro de Noronha'dan Tülin Şahin tepkisi: Gerçekleri ortaya çıkardım

Eski eşi Tülin Şahin ile mahkemelik olan Pedro de Noronha, hakkında suçlamalar sonrası mahkemeye başvurarak, Şahin'in velayet haklarını kötüye kullandığı gerekçesiyle 6 aya kadar zorlama hapsi ile cezalandırılmasını isteyerek dava açtı. Önceki gün Deniz Akkaya ile birlikte Bebek'te bir mekan çıkarken görüntülenen Noronha, "Sonunda gerçeklerin ortaya çıkmasına çok sevindim" dedi.

Giriş Tarihi: 11.09.2021 12:16
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Pedro de Noronha’dan Tülin Şahin tepkisi: Gerçekleri ortaya çıkardım

Tülin Şahin ve Pedro de Noronha'nın kızları Siena Leyla, Kasım 2019'da dünyaya geldi. Ünlü manken, doğumdan bir süre sonra da Noronha ile ilişkisini noktaladı.

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Pedro de Noronha’dan Tülin Şahin tepkisi: Gerçekleri ortaya çıkardım

Çocuğunun annesi ile mahkemelik olan Pedro de Noronha, magazin gündeminden düşmüyor. Bebek'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Portekizli iş insanına, Deniz Akkaya'nın tercümanlık yapması dikkat çekti.

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Pedro de Noronha’dan Tülin Şahin tepkisi: Gerçekleri ortaya çıkardım

"SİENA'YI GÖRMEK İSTİYORUM"

Basın mensuplarının "Önceki gün çıkan röportajınızdan sonra neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Pedro De Noronha, açtı ağzını yumdu gözünü.

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Pedro de Noronha’dan Tülin Şahin tepkisi: Gerçekleri ortaya çıkardım

Noranha, "Sonunda gerçeklerin ortaya çıkmasına çok sevindim. Uzun süredir şahsımla ilgili birbirinden değişik haberler çıkıyordu. Ben de doğruları anlatarak gerçekleri ortaya çıkardım. Buradaki hukuk sistemine çok güveniyorum. Benim asıl derdim geçmişte olan değil, kızım Siena'yı görmek istiyorum" dedi.

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Pedro de Noronha’dan Tülin Şahin tepkisi: Gerçekleri ortaya çıkardım

"KIZIM İÇİN SAVAŞACAĞIM"

Portekizli iş insanı, "Hem kendi çocuklarınız, hem de Tülin Hanım'dan olan kızınız Siena, bu olaylardan olumsuz etkilendi. Bundan sonra ne olacak? Ne yapmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.