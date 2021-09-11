11 Eylül 2021, Cumartesi
Pedro de Noronha'dan Tülin Şahin tepkisi: Gerçekleri ortaya çıkardım
Eski eşi Tülin Şahin ile mahkemelik olan Pedro de Noronha, hakkında suçlamalar sonrası mahkemeye başvurarak, Şahin'in velayet haklarını kötüye kullandığı gerekçesiyle 6 aya kadar zorlama hapsi ile cezalandırılmasını isteyerek dava açtı. Önceki gün Deniz Akkaya ile birlikte Bebek'te bir mekan çıkarken görüntülenen Noronha, "Sonunda gerçeklerin ortaya çıkmasına çok sevindim" dedi.
Giriş Tarihi: 11.09.2021 12:16
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