Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Hakan Yufkacıgil ünlü isimle evlendi!

Payitaht Abdülhamid dizisinde Mısır Hidivi Fuat'ı canlandıran Hakan Yufkacıgil dünyaevine girdi. 3 yıl önce kendisi gibi oyuncu olan bir isimle nişanlanan Hakan Yufkacıgil, önceki gün nikah masasına oturdu. Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde yapılan törene çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı. Çiftin nikâh şahitliğini yönetmen Kudret Sabancı ve oyuncu Atilla Şendil yaptı. İşte Payitaht Abdülhamid'in Fuat'ının eşi...