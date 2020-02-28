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Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Hakan Yufkacıgil ünlü isimle evlendi!

Payitaht Abdülhamid dizisinde Mısır Hidivi Fuat'ı canlandıran Hakan Yufkacıgil dünyaevine girdi. 3 yıl önce kendisi gibi oyuncu olan bir isimle nişanlanan Hakan Yufkacıgil, önceki gün nikah masasına oturdu. Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde yapılan törene çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı. Çiftin nikâh şahitliğini yönetmen Kudret Sabancı ve oyuncu Atilla Şendil yaptı. İşte Payitaht Abdülhamid'in Fuat'ının eşi...

Giriş Tarihi: 28.02.2020 12:03 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 12:09
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Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Hakan Yufkacıgil ünlü isimle evlendi!

Payitaht Abdülhamid dizisinde Fuat karakterini canlandıran oyuncu Hakan Yufkacıgil, önceki akşam dünyaevine girdi.

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Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Hakan Yufkacıgil ünlü isimle evlendi!

Yufkacıgil 3 yıl önce nişanlandığı oyuncu sevgilisi Duygu Yürükçe ile dünyaevine girdi.

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Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Hakan Yufkacıgil ünlü isimle evlendi!

Çiftin nikah şahitliğini yapan Kudret Sabancı, 3 yıl önce bir dizide beraber çalıştığı oyuncusu için Alaçatı'da kız istemişti.

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Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Hakan Yufkacıgil ünlü isimle evlendi!

İşte Hakan Yufkacıgil'in eşi Duygu Yürükçe...

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Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Hakan Yufkacıgil ünlü isimle evlendi!