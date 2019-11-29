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Payitaht Abdülhamid’in yıldızı Bülent İnal'ın eşi bakın kim çıktı

Payitaht Abdülhamid dizisinde başarılı performans gösteren başarılı oyuncu Bülent İnal, özel hayatıyla da gündem oldu. Sosyal medyanın ve magazin dünyasının yakından takip ettiği Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal'ın eşi merak konusu oldu. İşte Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal'ın ve birçok ünlü ismin eşleri...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 17:50 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 18:03
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Payitaht Abdülhamid’in yıldızı Bülent İnal'ın eşi bakın kim çıktı

Payitaht Abdülhamid'in başarılı oyuncusu Bülent İnal özel hayatıyla da merak konusu oldu.

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Payitaht Abdülhamid’in yıldızı Bülent İnal'ın eşi bakın kim çıktı

Bülent İnal hakkında en çok merak edilen ise eşi. İşte başta Bülent İnal olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

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Payitaht Abdülhamid’in yıldızı Bülent İnal'ın eşi bakın kim çıktı

Oynadıkları projelerde bambaşka insanlarla görülüp yakıştırılıyorlar ama özel hayatlarında kalpleri başkalarıyla dolu. İşte ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri.

Oyuncu Nergis Öztürk'ün kiminle evli olduğunu biliyor musunuz?

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Payitaht Abdülhamid’in yıldızı Bülent İnal'ın eşi bakın kim çıktı

Nergis Öztürk kendisi gibi oyuncu olan Cemal Toktaş'la evli ve bir çocuk annesi.

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Payitaht Abdülhamid’in yıldızı Bülent İnal'ın eşi bakın kim çıktı

Yıldıray Şahinler'in eşi ve çocuğu.