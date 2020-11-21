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Haberler Galeri Payitaht Abdülhamid'in başarılı oyuncusu Bülent İnal hakkında şaşırtan detay! Memleketi, eşi ve çocuğu...

Payitaht Abdülhamid'in başarılı oyuncusu Bülent İnal hakkında şaşırtan detay! Memleketi, eşi ve çocuğu...

TRT'de ekranlara gelen Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal, ortaya koyduğu başarılı performans ile gönüllerde taht kurdu. Payitaht Abdülhamid dizisinde Sultan Abdülhamid'i üstün başarı ile canlandıran Bülent İnal'ın özel hayatını herkes merak ediyor. Bülent İnal aslen nereli? Bülent İnal'ın eşi kim? Bülent İnal'ın kaç çocuğu var? İşte ünlü isimlerin memleketleri…

Giriş Tarihi: 21.11.2020 21:18 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 21:20
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Payitaht Abdülhamid'in başarılı oyuncusu Bülent İnal hakkında şaşırtan detay! Memleketi, eşi ve çocuğu...

Bülent İnal Payitaht Abdulhamid hayranlarının dikkatini çekti. Payitaht Abdulhamid oyuncusu Bülent İnal'in özel hayatı mercek altına alınırken memleketi merak konusu oldu. Peki Bülent İnal nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

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Payitaht Abdülhamid'in başarılı oyuncusu Bülent İnal hakkında şaşırtan detay! Memleketi, eşi ve çocuğu...

Damla Colbay – İzmir

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Payitaht Abdülhamid'in başarılı oyuncusu Bülent İnal hakkında şaşırtan detay! Memleketi, eşi ve çocuğu...

Kaan Yıldırım – İstanbul

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Payitaht Abdülhamid'in başarılı oyuncusu Bülent İnal hakkında şaşırtan detay! Memleketi, eşi ve çocuğu...

Tolga Sarıtaş – Sivas

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Payitaht Abdülhamid'in başarılı oyuncusu Bülent İnal hakkında şaşırtan detay! Memleketi, eşi ve çocuğu...

Ayça Ayşin Turan – İstanbul