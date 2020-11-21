Payitaht Abdülhamid'in başarılı oyuncusu Bülent İnal hakkında şaşırtan detay! Memleketi, eşi ve çocuğu...

TRT'de ekranlara gelen Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal, ortaya koyduğu başarılı performans ile gönüllerde taht kurdu. Payitaht Abdülhamid dizisinde Sultan Abdülhamid'i üstün başarı ile canlandıran Bülent İnal'ın özel hayatını herkes merak ediyor. Bülent İnal aslen nereli? Bülent İnal'ın eşi kim? Bülent İnal'ın kaç çocuğu var? İşte ünlü isimlerin memleketleri…