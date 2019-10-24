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Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal hakkındaki gerçek ortaya çıktı!

Bülent İnal'ın başrolde oynadığı Payitaht Abdülhamid cuma akşamı yeni bölümüyle izleyicisi karşısına çıkacak. Saray'daki kargaşanın peşine düşen Sultan Abdülhamid, karşısına çıkan güçlükleri tek tek bertaraf etmeyi planlıyor. Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal performansıyla sevenlerinin ilgi odağı oldu. Adından söz ettiren oyuncu İnal'nın hayatı adeta inceleme altına alındı. İnternet dünyasında memleketi aranan Bülent İnal herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 24.10.2019 16:39 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 16:43
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Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal hakkındaki gerçek ortaya çıktı!

Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal, yeni sezonda da performansıyla dikkat çeken isim oldu. Usta isimlerle birlikte rol alan ve Sultan Abdülhamid'e hayat veren Bülent İnal'ın özel hayatı sevenleri tarafından dikkat çekti.

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Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal hakkındaki gerçek ortaya çıktı!

Sevenleri tarafından ilgi odağı olan Bülent İnal'ın memleketi dikkat çekti. Hayranları Bülent İnal'ın aslen nereli olduğunu merak etti Peki Bülent İnal nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

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Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal hakkındaki gerçek ortaya çıktı!

Burak Özçivit - Gaziantep

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Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal hakkındaki gerçek ortaya çıktı!

Tamer Karadağlı - Kars

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Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal hakkındaki gerçek ortaya çıktı!

Müge Anlı - İstanbul