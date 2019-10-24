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Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal hakkındaki gerçek ortaya çıktı!
Bülent İnal'ın başrolde oynadığı Payitaht Abdülhamid cuma akşamı yeni bölümüyle izleyicisi karşısına çıkacak. Saray'daki kargaşanın peşine düşen Sultan Abdülhamid, karşısına çıkan güçlükleri tek tek bertaraf etmeyi planlıyor. Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal performansıyla sevenlerinin ilgi odağı oldu. Adından söz ettiren oyuncu İnal'nın hayatı adeta inceleme altına alındı. İnternet dünyasında memleketi aranan Bülent İnal herkesi şaşırttı.
Giriş Tarihi: 24.10.2019 16:39 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 16:43
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