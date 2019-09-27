Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Bülent İnal'ın eşi bakın kim çıktı?

Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal dizideki performansı kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Eşi ile birlikte görüntülenen Payitaht Abdülhamid dizisinin başrol oyuncusu Bülent İnal'ın hayranları sevgi gösterisinde bulundu. Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal ve eşi ilgi odağı oldu. İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

Giriş Tarihi: 27.09.2019 22:39 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 22:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





