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Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Bülent İnal'ın eşi bakın kim çıktı?

Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal dizideki performansı kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Eşi ile birlikte görüntülenen Payitaht Abdülhamid dizisinin başrol oyuncusu Bülent İnal'ın hayranları sevgi gösterisinde bulundu. Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal ve eşi ilgi odağı oldu. İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

Giriş Tarihi: 27.09.2019 22:39 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 22:39
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Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Bülent İnal'ın eşi bakın kim çıktı?

Payitaht Abdülhamid'in başlamasına kısa bir süre kala dizinin izleyicileri harıl harıl dizinin oyuncularını araştırıyor. En çok merak edilen isimlerden biri dizinin başrolü Bülent İnal.

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Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Bülent İnal'ın eşi bakın kim çıktı?

Bülent İnal hakkında en çok merak edilen ise eşi. İşte başta Bülent İnal olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

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Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Bülent İnal'ın eşi bakın kim çıktı?

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

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Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Bülent İnal'ın eşi bakın kim çıktı?

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

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Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Bülent İnal'ın eşi bakın kim çıktı?

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu