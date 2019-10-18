18 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Payitaht Abdülhamid dizisinde casusun peşinde düştüler! Gözler Bülent İnal'a çevrildi!

Payitaht Abdülhamid dizisi tüm hızıyla devam ederken, Sultan Abdülhamid saraydaki casusun peşinde düştü. İzleyiciyi heyecanlı bir bölüm beklerken, gözler başrol oyuncusu Bülent İnal'a çevirildi. Payitaht Abdülhamid'in deneyimli oyuncusu özel hayatını magazin dünyasından uzak yaşamayı seçti. Ailesi ile hafta sonlarında ancak alışverişte kameralara yakalanan Bülent İnal'ın memleketi merak konusu oldu. Peki Payitaht Abdülhamid dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Bülent İnal nereli?

Giriş Tarihi: 18.10.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 10:07
  • 1
  • 149
Payitaht Abdülhamid dizisinde casusun peşinde düştüler! Gözler Bülent İnal'a çevrildi!

Payitaht Abdülhamid dizisi tüm hızıyla devam ederken, Sultan Abdülhamid saraydaki casusun peşinde düştü. İzleyiciyi heyecanlı bir bölüm beklerken, gözler başrol oyuncusu Bülent İnal'a çevirildi. Payitaht Abdülhamid'in deneyimli oyuncusu özel hayatını magazin dünyasından uzak yaşamayı seçti. Ailesi ile hafta sonlarında ancak alışverişte kameralara yakalanan Bülent İnal'ın memleketi merak konusu oldu. Peki Payitaht Abdülhamid dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Bülent İnal nereli?

  • 2
  • 149
Payitaht Abdülhamid dizisinde casusun peşinde düştüler! Gözler Bülent İnal'a çevrildi!

Cüneyt Arkın - Eskişehir

  • 3
  • 149
Payitaht Abdülhamid dizisinde casusun peşinde düştüler! Gözler Bülent İnal'a çevrildi!

Ediz Hun - İstanbul

  • 4
  • 149
Payitaht Abdülhamid dizisinde casusun peşinde düştüler! Gözler Bülent İnal'a çevrildi!

Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı

  • 5
  • 149
Payitaht Abdülhamid dizisinde casusun peşinde düştüler! Gözler Bülent İnal'a çevrildi!

Nurgül Yeşilçay: Afyon