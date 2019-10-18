Payitaht Abdülhamid dizisinde casusun peşinde düştüler! Gözler Bülent İnal'a çevrildi!

Payitaht Abdülhamid dizisi tüm hızıyla devam ederken, Sultan Abdülhamid saraydaki casusun peşinde düştü. İzleyiciyi heyecanlı bir bölüm beklerken, gözler başrol oyuncusu Bülent İnal'a çevirildi. Payitaht Abdülhamid'in deneyimli oyuncusu özel hayatını magazin dünyasından uzak yaşamayı seçti. Ailesi ile hafta sonlarında ancak alışverişte kameralara yakalanan Bülent İnal'ın memleketi merak konusu oldu. Peki Payitaht Abdülhamid dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Bülent İnal nereli?