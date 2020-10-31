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Partide basılan Can Yaman tekneyle kaçtı

Koronavirüs salgınına rağmen önceki gece Kuruçeşme'de gizlice "Halloween" partisi düzenlendi. Partiye katılanlar arasında ünlü oyuncu Can Yaman da vardı. Maske ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı geceye polis ekiplerinin baskın yapması üzerine ünlü oyuncu mekandan tekneyle kaçtı.

Giriş Tarihi: 31.10.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 09:38
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Partide basılan Can Yaman tekneyle kaçtı

Can Yaman önceki gece Kuruçeşme'deki Oligark adlı mekanda Cadılar Bayramı için düzenlenen Halloween partisine katıldı.

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Partide basılan Can Yaman tekneyle kaçtı

Koronavirüs kurallarının dikkate alınmadığı partide mekan hınca hınç doldu. Gece yarısını geçmesine rağmen eğlence devam edince polis mekana baskın yaptı.

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Partide basılan Can Yaman tekneyle kaçtı

Polisin gelmesi üzerine Can Yaman mekandan tekneyle kaçtı.

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Partide basılan Can Yaman tekneyle kaçtı

Sabaha karşı 04.50'de Bebek'teki evine girerken görüntülenen ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

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Partide basılan Can Yaman tekneyle kaçtı

Partide sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı