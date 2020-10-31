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31 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Partide basılan Can Yaman tekneyle kaçtı
Koronavirüs salgınına rağmen önceki gece Kuruçeşme'de gizlice "Halloween" partisi düzenlendi. Partiye katılanlar arasında ünlü oyuncu Can Yaman da vardı. Maske ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı geceye polis ekiplerinin baskın yapması üzerine ünlü oyuncu mekandan tekneyle kaçtı.
Giriş Tarihi: 31.10.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 09:38
Can Yaman önceki gece Kuruçeşme'deki Oligark adlı mekanda Cadılar Bayramı için düzenlenen Halloween partisine katıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüs kurallarının dikkate alınmadığı partide mekan hınca hınç doldu. Gece yarısını geçmesine rağmen eğlence devam edince polis mekana baskın yaptı.
Polisin gelmesi üzerine Can Yaman mekandan tekneyle kaçtı.
Sabaha karşı 04.50'de Bebek'teki evine girerken görüntülenen ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.
Partide sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı