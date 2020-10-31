Partide basılan Can Yaman tekneyle kaçtı

Koronavirüs salgınına rağmen önceki gece Kuruçeşme'de gizlice "Halloween" partisi düzenlendi. Partiye katılanlar arasında ünlü oyuncu Can Yaman da vardı. Maske ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı geceye polis ekiplerinin baskın yapması üzerine ünlü oyuncu mekandan tekneyle kaçtı.