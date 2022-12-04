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Haberler Galeri Pantene altın kelebek ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Pantene Altın Kelebek Ödülleri hangi gün?

Pantene altın kelebek ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Pantene Altın Kelebek Ödülleri hangi gün?

48. Altın Kelebek Ödülleri ne zaman sorusunun cevabı merak konusu oldu. Her yıl gerçekleşen sanat ve televizyon dünyasında en iyilerinin seçildiği Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin sahipleri bu akşam belli olacak. Vatandaşlar arama motorlarında "Pantene altın kelebek ne zaman, hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Pantene Altın Kelebek Ödülleri hangi gün?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.12.2022 13:55 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 13:55
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Pantene altın kelebek ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Pantene Altın Kelebek Ödülleri hangi gün?

Yılın en iyi oyuncusu, dizisi, fenomeni gibi kategorilerde yılın en'lerinin seçildiği Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu akşam sahiplerini bulacak. Ödülleri yakından takip etmek isteyenler "2022 Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman?", "2022 Pantene Altın Kelebek Ödülleri belli oldu mu?" sorusunun cevaplarını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Pantene altın kelebek ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Pantene Altın Kelebek Ödülleri hangi gün?

ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?

Televizyon dünyasının en uzun soluklu ve prestijli ödülleri Altın Kelebek, bu sene Cem Davran ve Çağla Şikel'in sunumu ile 4 Aralık Pazar günü 19.45'te canlı yayınla Kanal D'de ve Teve2'de!

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Pantene altın kelebek ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Pantene Altın Kelebek Ödülleri hangi gün?

PANTENE ALTIN KELEBEK'TEN BİR İLK

Görme engelli bireyler, törene şıklıklarıyla damga vuran ünlü isimleri BlindLook sosyal medya hesabı üzerinden yapılacak sesli betimlemelerle takip edebilecek.

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Pantene altın kelebek ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Pantene Altın Kelebek Ödülleri hangi gün?

KİMLER SAHNEYE ÇIKACAK?

31 yıl sonra yeniden bir araya gelen İzel Çelik Ercan ile rap dünyasının sevilen ismi Sefo şarkılarıyla coşturacak. Komedyen Yasemin Sakallıoğlu da stand-up şovuyla izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak.

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Pantene altın kelebek ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Pantene Altın Kelebek Ödülleri hangi gün?

Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşanacak. Kelebek yazarı Orkun Ün bu özel gecede davetlilerle röportaj gerçekleştirecek.