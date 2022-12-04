Pantene altın kelebek ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Pantene Altın Kelebek Ödülleri hangi gün?

48. Altın Kelebek Ödülleri ne zaman sorusunun cevabı merak konusu oldu. Her yıl gerçekleşen sanat ve televizyon dünyasında en iyilerinin seçildiği Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin sahipleri bu akşam belli olacak. Vatandaşlar arama motorlarında "Pantene altın kelebek ne zaman, hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Pantene Altın Kelebek Ödülleri hangi gün?