01 Temmuz 2024, Pazartesi
Son halini paylaşmıştı! Pankreas kanserine yakalanan Tanyeli konuştu: Asla dilenci değilim...
Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, geçtiğimiz gün Sibel Can ile paylaştığı kareyle gündem olmuştu. Geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli, sevenlerini üzmüştü. Son haliyle dikkat çeken Tanyeli, bu sefer de yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
Giriş: 01.07.2024 14:43 Güncelleme: 01.07.2024 14:43
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