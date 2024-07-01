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Son halini paylaşmıştı! Pankreas kanserine yakalanan Tanyeli konuştu: Asla dilenci değilim...

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, geçtiğimiz gün Sibel Can ile paylaştığı kareyle gündem olmuştu. Geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli, sevenlerini üzmüştü. Son haliyle dikkat çeken Tanyeli, bu sefer de yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 14:43 Güncelleme: 01.07.2024 14:43
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Pankreas kanserine yakalanan Tanyeli’den konuştu: Asla dilenci değilim...

Ünlü oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için geçirdiği mide operasyonu sonrasında 99 kilodan 60 kiloya kadar düşmüştü. Ancak çok geçmeden aldığı kötü haberle sarsılmıştı.

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Pankreas kanserine yakalanan Tanyeli’den konuştu: Asla dilenci değilim...

Kanserle mücadele eden Tanyeli, son olarak Antalya Kalkan'da bulunan bir davete katıldı. Geceye katılan isimlerden biri de, geçtiğimiz haziran ayında pankreas kanseri teşhisi konan ve tedavisi devam eden Tanyeli oldu.

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Pankreas kanserine yakalanan Tanyeli’den konuştu: Asla dilenci değilim...

"ASLA DİLENCİ DEĞİLİM"

Sibel Can'la karşılaşıp yazdığı sözlerle gündem olan Tanyeli, şu ifadeleri kullandı:

"11 yıldır Sidney'de yaşıyordum. Kayınvalidemin rahatsızlığı için geldim, dönecektim. Allah burada verdi hastalığı... Maddi olarak hazırlıksızdım. Asla dilenci değilim. Bana gönülden verildiği zaman şifa olur. 3 milyon TL'ye yakın tuttu hastane masraflarım. Ebru Gündeş, Hakan Altun, Yıldız Tilbe ve Sibel Can destek oldu. Cahide'de gece yapıldı herkes geldi. 10 yıldır burada yokum, elimi tutup çıkardılar. Hepsinden Allah razı olsun. Kimseye telefon açıp, bir şey istemedim. Onlar bana vefasını gösterdi. 'Hastane ve ilaç paramı dostlarım ödesin istemiyorum artık' dedim. Sibel Can bir tane... Sağlık Bakanlığı çok destek oldu. Kenan Doğulu, yüz yıldır görmüyorum buldu beni.

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Pankreas kanserine yakalanan Tanyeli’den konuştu: Asla dilenci değilim...

"DAVETSİZ MİSAFİRLER BOYNUM VE KOLTUK ALTIMDA BULUNDU"

Bir seneden fazladır pankreas tedavisi gören Tanyeli, davete katılan isimler arasındaydı. Muhabirlerle sohbet eden Tanyeli, "Böyle hastalıkla mücadele ederken en önemli şey motivasyon ve moral. İki gün önce radyoterapim bitti. Maalesef davetsiz misafirler boynum ve koltuk altımda bulundu.

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Pankreas kanserine yakalanan Tanyeli’den konuştu: Asla dilenci değilim...

Aslında yatabilirdim, 'Tanyeli geleceksin buraya' dedim. Enerji olduğu zaman hayata karışın. Çıkın dışarıya, o tedavinin yüzde 50'si" dedi.