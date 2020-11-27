Özlem Yıldız evleniyor mu? Tek taşı dikkat çekti

Pandemi sonrası özel hayatına dikkat ettiğini belirten Yıldız, "HES kodu almadan kimse ile görüşmüyorum. Bakım benim için çok altlarda kalıyor. Önceliğim HES kodu, sonra bakım. Kimseyi kod olmadan evime davet etmiyorum" diyerek espri yaptı.



