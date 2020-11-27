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27 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Özlem Yıldız evleniyor mu? Tek taşı dikkat çekti
Özlem Yıldız, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Koronavirüs salgını nedeniyle hayatına çok dikkat ettiğini söyleyen Yıldız, HES kodu almadan kimseyle görüşmediğini söyledi. Parmağındaki tek taşla dikkat çeken Yıldız, yüzüğü soran gazetecilere "Gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor" yanıtını verdi.
Giriş Tarihi: 27.11.2020 08:42 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 08:44
Özlem Yıldız, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldı. Koronavirüs salgınıyla özel hayatına dikkat ettiğini belirten Yıldız, "HES kodu almadan kimseyle görüşmüyorum" açıklamasında bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cilt bakımı yaptırmaya geldiğini söyleyen Özlem Yıldız, "Koronaya yakalanmadan ayakta kalmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince dikkat ediyorum. Sürekli dezenfektan sıkıyorum. Arada da gelince cilt bakımı yaptırıyorum" dedi.
Pandemi sonrası özel hayatına dikkat ettiğini belirten Yıldız, "HES kodu almadan kimse ile görüşmüyorum. Bakım benim için çok altlarda kalıyor. Önceliğim HES kodu, sonra bakım. Kimseyi kod olmadan evime davet etmiyorum" diyerek espri yaptı.
TEKTAŞI DİKKAT ÇEKTİ
Yıldız'ın parmağındaki tektaş yüzük gazetecilerin gözünden kaçmadı. Ünlü isim, yüzüğü soran gazetecilere "Gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor" yanıtını verdi.
"KENDİNİ SEVMEKLE ALAKALI"
Erkeklerin de bakımlı olması gerektiğini ancak bir erkeğin sürekli bakım merkezinde olmasını kabul edemeyeceğini söyleyen sunucu, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı.