Özgü Namal’ın 53 yaşındaki eşi Serdar Oral'ı kaybetti! 'Hayatın hep farklı bir planı var'

Başarılı oyuncu Özgü Namal, 2014 yılında nefes terapisti Serdar Oral ile evlenmiş ve oyunculuğa ara vererek Köyceğiz'e yerleşmişti. 41 yaşındaki güzel oyuncu Özgü Namal 53 yaşındaki nefes terapisti eşi Serdar Oral'ı kalp krizi nedeni ile hayatını kaybetti. Pandemi nedeniyle yaklaşık 20 kişinin katıldığı törene çocuklarının yanında olan Özgü Namal katılamadı. Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel bugünkü yazısında Özgü Namal ve kaybettiği eşi Serdar Oral'ı kaleme aldı işte o yazı...