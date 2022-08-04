Özgü Namal aylar sonra ilk kez görüntülendi! 2 yıl sonra yüzü güldü

Özgü Namal 2020 yılında eşi Ahmet Serdar Oral'ın ölümüyle yıkılmıştı. 2015 yılında eşi ve çocuklarıyla Muğla Köyceğiz'e yerleşen Namal, ani kaybın ardından çocukları Nefes ve Elem Su ile İstanbul'a dönmüştü. Uzun süredir görüntülenmeyen güzel oyuncu Bodrum'da kameralara yansıdı. Çocuklarıyla birlikte tatil yapan Namal, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.