04 Ağustos 2022, Perşembe
Özgü Namal aylar sonra ilk kez görüntülendi! 2 yıl sonra yüzü güldü
Özgü Namal 2020 yılında eşi Ahmet Serdar Oral'ın ölümüyle yıkılmıştı. 2015 yılında eşi ve çocuklarıyla Muğla Köyceğiz'e yerleşen Namal, ani kaybın ardından çocukları Nefes ve Elem Su ile İstanbul'a dönmüştü. Uzun süredir görüntülenmeyen güzel oyuncu Bodrum'da kameralara yansıdı. Çocuklarıyla birlikte tatil yapan Namal, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Giriş Tarihi: 04.08.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 09:21
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18