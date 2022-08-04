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Özgü Namal aylar sonra ilk kez görüntülendi! 2 yıl sonra yüzü güldü

Özgü Namal 2020 yılında eşi Ahmet Serdar Oral'ın ölümüyle yıkılmıştı. 2015 yılında eşi ve çocuklarıyla Muğla Köyceğiz'e yerleşen Namal, ani kaybın ardından çocukları Nefes ve Elem Su ile İstanbul'a dönmüştü. Uzun süredir görüntülenmeyen güzel oyuncu Bodrum'da kameralara yansıdı. Çocuklarıyla birlikte tatil yapan Namal, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: 04.08.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 09:21
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Özgü Namal aylar sonra ilk kez görüntülendi! 2 yıl sonra yüzü güldü

Eşi Ahmet Serdar Oral'ı iki yıl önce kaybeden Özgü Namal, hayata döndü. Ünlü oyuncu, önceki gün Bodrum Ortakent'teki bir otelde çocuklarıyla birlikte tatil yaparken görüntülendi.

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Özgü Namal aylar sonra ilk kez görüntülendi! 2 yıl sonra yüzü güldü

Eşinin ani ölümünün ardından Köyceğiz'deki evinden taşınıp İzmir'de yaşamaya başlayan oyuncunun, Bodrum'da yeni bir proje için görüşme yapacağı öğrenildi.

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Özgü Namal aylar sonra ilk kez görüntülendi! 2 yıl sonra yüzü güldü

Yaklaşık iki yıl önce eşi Ahmet Serdar Oral'ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybeden Özgü Namal, yıllar sonra geldiği Bodrum'da görüntülendi.

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Özgü Namal aylar sonra ilk kez görüntülendi! 2 yıl sonra yüzü güldü

Ünlü oyuncu önceki gün Ortakent'teki bir otelde çocukları ile birlikte kahvaltı yaparken objektiflere takıldı.

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Özgü Namal aylar sonra ilk kez görüntülendi! 2 yıl sonra yüzü güldü

Gazetecilerden haberdar olan Namal, görüntü vermemek adına otelin beach'ine inmek istemedi.