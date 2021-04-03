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03 Nisan 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Özge Özpirinçci’nin doğum günü olaylı bitti! Partiyi polis bastı Özge Özpirinçci’nin doğum günü olaylı bitti! Partiyi polis bastı
35 yaşına basan Özge Özpirinçci, yeni yaşını yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Bebek'te bir mekanda kutlama yapan Özpirinçci, daha sonra kutlamalara evinde devam etti. Yeniköy'de bulunan evinin bahçesinde müzik çalarak devam eden partiyi, komşularının şikayeti üzerine polis bastı.
Giriş Tarihi: 03.04.2021 09:55 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 09:55
Özge Özpirinçci, 35'inci doğum gününü önceki gün Bebeköy'deki Momo adlı mekanda kutladı. Oyuncunun doğum günü partisine sevgilisi Burak Yamantürk, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç ve Murat Dalkılıç gibi ünlü isimler katıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Keyifli geçen kutlama sonrası ekip Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün Yeniköy'deki 3 katlı müstakil evine geçti. Oyuncular lüks villanın bahçesinde müzik çalarak eğlendi. Özpirinçci'nin komşuları yüksek sesten şikayetçi olup polisi aradı.
Olay yerine gelip eve girmek isteyen polis ekiplerini oyuncu Burak Yamantürk, "Eve izin belgeniz olmadan giremezsiniz" diyerek geri çevirdi.
BASIN MENSUPLARINA BAĞIRDI, KÜFÜR ETTİ
O esnada basın mensuplarının görüntü aldığını gören Yamantürk, bağırarak küfür etti. Asayiş ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Covid-19 kurallarına uygun hareket edildiği sonucuna vararak gruba ceza yazmadan oradan ayrıldı.
Doğum günü partisinden Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisi Berrak Tüzünataç ile birlikte ayrıldı.