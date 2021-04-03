Özge Özpirinçci’nin doğum günü olaylı bitti! Partiyi polis bastı

35 yaşına basan Özge Özpirinçci, yeni yaşını yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Bebek'te bir mekanda kutlama yapan Özpirinçci, daha sonra kutlamalara evinde devam etti. Yeniköy'de bulunan evinin bahçesinde müzik çalarak devam eden partiyi, komşularının şikayeti üzerine polis bastı.