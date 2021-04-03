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Özge Özpirinçci’nin doğum günü olaylı bitti! Partiyi polis bastı

35 yaşına basan Özge Özpirinçci, yeni yaşını yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Bebek'te bir mekanda kutlama yapan Özpirinçci, daha sonra kutlamalara evinde devam etti. Yeniköy'de bulunan evinin bahçesinde müzik çalarak devam eden partiyi, komşularının şikayeti üzerine polis bastı.

Giriş Tarihi: 03.04.2021 09:55 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 09:55
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Özge Özpirinçci’nin doğum günü olaylı bitti! Partiyi polis bastı

Özge Özpirinçci, 35'inci doğum gününü önceki gün Bebeköy'deki Momo adlı mekanda kutladı. Oyuncunun doğum günü partisine sevgilisi Burak Yamantürk, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç ve Murat Dalkılıç gibi ünlü isimler katıldı.

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Özge Özpirinçci’nin doğum günü olaylı bitti! Partiyi polis bastı

Keyifli geçen kutlama sonrası ekip Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün Yeniköy'deki 3 katlı müstakil evine geçti. Oyuncular lüks villanın bahçesinde müzik çalarak eğlendi. Özpirinçci'nin komşuları yüksek sesten şikayetçi olup polisi aradı.

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Özge Özpirinçci’nin doğum günü olaylı bitti! Partiyi polis bastı

Olay yerine gelip eve girmek isteyen polis ekiplerini oyuncu Burak Yamantürk, "Eve izin belgeniz olmadan giremezsiniz" diyerek geri çevirdi.

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Özge Özpirinçci’nin doğum günü olaylı bitti! Partiyi polis bastı

BASIN MENSUPLARINA BAĞIRDI, KÜFÜR ETTİ

O esnada basın mensuplarının görüntü aldığını gören Yamantürk, bağırarak küfür etti. Asayiş ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Covid-19 kurallarına uygun hareket edildiği sonucuna vararak gruba ceza yazmadan oradan ayrıldı.

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Özge Özpirinçci’nin doğum günü olaylı bitti! Partiyi polis bastı

Doğum günü partisinden Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisi Berrak Tüzünataç ile birlikte ayrıldı.