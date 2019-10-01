Özge Özpirinçci filtresiz fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Özge Özpirinçci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Filtresiz fotoğraflarını paylaşan Özge Özpirinçci, kısa sürede onbinlerce beğeni aldı. Gerek özel yaşantısı gerek sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Özge Özpirinçci, hayranlarının ilgi odağı oldu. Sevenleri tarafından mercek altına alınan Özge Özpirinçci'nin fotoğrafları merak konusu oldu. İşte Özge Özpirinçci olay fotoğrafları.