Özcan Deniz ve sevgilisinin görüntüleri olay oldu! Davayı kaybetti soluğu yanında aldı

Feyza Aktan'la mahkemelik olan Özcan Deniz velayeti kaybedince soluğu sevgilisinin yanında aldı! Anlaşmalı olarak boşandığı eşiyle darp ve velayet davalarında karşı karşıya geldi. Velayet davasında geçtiğimiz hafta karar çıktı ve mahkeme, çocuğun annesi Feyza Aktan'da kalmasına karar verdi. Mahkemenin ardından soluğu sevgilisinin yanında alan Özcan'ın görüntüleri olay oldu.