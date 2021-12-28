28 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Özcan Deniz ve sevgilisinin görüntüleri olay oldu! Davayı kaybetti soluğu yanında aldı

Özcan Deniz ve sevgilisinin görüntüleri olay oldu! Davayı kaybetti soluğu yanında aldı

Feyza Aktan'la mahkemelik olan Özcan Deniz velayeti kaybedince soluğu sevgilisinin yanında aldı! Anlaşmalı olarak boşandığı eşiyle darp ve velayet davalarında karşı karşıya geldi. Velayet davasında geçtiğimiz hafta karar çıktı ve mahkeme, çocuğun annesi Feyza Aktan'da kalmasına karar verdi. Mahkemenin ardından soluğu sevgilisinin yanında alan Özcan'ın görüntüleri olay oldu.

Giriş Tarihi: 28.12.2021 13:04
  • 1
  • 12
Özcan Deniz ve sevgilisinin görüntüleri olay oldu! Davayı kaybetti soluğu yanında aldı

Özcan Deniz, Feyza Aktan'la boşandıktan sonra oğlu Kuzey için açtığı velayet davasını kaybetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Özcan Deniz ve sevgilisinin görüntüleri olay oldu! Davayı kaybetti soluğu yanında aldı

Mahkeme çocuğun annesinde kalmasına karar verdi. 49 yaşındaki şarkıcı, kendisinden 23 yaş küçük yeni kız arkadaşıyla Arnavutköy'de orman içindeki bir otelin restoranına yemek yerken görüntülendi.

  • 3
  • 12
Özcan Deniz ve sevgilisinin görüntüleri olay oldu! Davayı kaybetti soluğu yanında aldı

Mekâna sevgilisiyle el ele gelen Özcan Deniz'in tanınmamak için şapka taktığı dikkatlerden kaçmadı. Bir kanalda yayınlanan magazin programında Özcan Deniz'in yeni sevgilisinin görüntüleri ortaya çıktı.

  • 4
  • 12
Özcan Deniz ve sevgilisinin görüntüleri olay oldu! Davayı kaybetti soluğu yanında aldı

Özcan Deniz'in yanındaki kadının; geçtiğimiz yaz birlikte oldukları ortaya çıkan İranlı modacı Samar Dadgar olduğu tahmin ediliyor.

  • 5
  • 12
Özcan Deniz ve sevgilisinin görüntüleri olay oldu! Davayı kaybetti soluğu yanında aldı

Özcan Deniz çocuğunun velayetini kaybettiği gün, 26 yaşındaki modacı Samar Dadgar ile Arnavutköy'de bir araya geldi.