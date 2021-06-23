23 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın şiddet davasında flaş gelişme

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın şiddet davasında flaş gelişme

Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan davasında yeni gelişme yaşandı. Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında dava açılan ve basit yaralama suçundan hapis istenen Deniz'in, basit yargılama usulünden vazgeçip normal yargılanmasına karar verildi. Tanıkların ifadesi alınması için talimat verilmesine ve yurtdışı kayıtlarının incelenmesine karar verdi.

Giriş Tarihi: 23.06.2021 14:06
  • 1
  • 11
Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın şiddet davasında flaş gelişme

Özcan Deniz ile eski Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 'Yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle Özcan Deniz hakkında iddianame düzenlenmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın şiddet davasında flaş gelişme

Feyza Aktan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu şikayet dilekçesinde, eski eşi Özcan Deniz tarafından birçok kez şiddete maruz kaldığını iddia ederek birden fazla kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

  • 3
  • 11
Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın şiddet davasında flaş gelişme

'DEFALARCA ŞİDDETE MARUZ KALDIM'

Özcan Deniz'in birlikte oldukları dönemde kendisini aldattığını, ayrılmak istediğinde ise odaya kilitleyerek ölümle tehdit ettiğini öne süren Aktan, şiddete maruz kaldığını iddia etmişti. Şikayet üzerine Özcan Deniz hakkında 'Yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

  • 4
  • 11
Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın şiddet davasında flaş gelişme

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davaya iki tarafta çeşitli dilekçeler sundu. Feyza Aktan dilekçesinde, eski eşi Özcan Deniz tarafından birçok kez şiddete maruz kaldığını iddia ederek birden fazla kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını talep etti.

  • 5
  • 11
Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın şiddet davasında flaş gelişme

'ELİNDE DELİL YOK DAVA DÜŞSÜN'

Feyza Aktan'ı hamile olduğu dönemde eve kilitleyen Özcan Deniz'in şiddet uyguladığının anlatıldığı dilekçede, "Özcan Deniz daha sonra 2018 Haziran ayında Göcek tatilinde Feyza Aktan'a annesinin yanında şiddet uygulamıştır. En son şiddet olayı ise