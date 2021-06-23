Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın şiddet davasında flaş gelişme

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davaya iki tarafta çeşitli dilekçeler sundu. Feyza Aktan dilekçesinde, eski eşi Özcan Deniz tarafından birçok kez şiddete maruz kaldığını iddia ederek birden fazla kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını talep etti.