23 Haziran 2021, Çarşamba
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Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın şiddet davasında flaş gelişme
Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan davasında yeni gelişme yaşandı. Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında dava açılan ve basit yaralama suçundan hapis istenen Deniz'in, basit yargılama usulünden vazgeçip normal yargılanmasına karar verildi. Tanıkların ifadesi alınması için talimat verilmesine ve yurtdışı kayıtlarının incelenmesine karar verdi.
Giriş Tarihi: 23.06.2021 14:06
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