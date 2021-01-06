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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın paylaşamadığı evinde yangın çıktı! Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın paylaşamadığı evinde yangın çıktı!
Özcan Deniz ve Feyza Aktan 15 aylık evliliğin ardından anlaşmalı olarak boşanmış ve Deniz yaşadıkları evi eski eşi ve oğluna bırakmıştı. Geçtiğimiz aylarda ev konusunda anlaşmazlık yaşayan ve mahkemelik olan ikilinin paylaşamadığı evde yangın çıktı.
Giriş Tarihi: 06.01.2021 12:28 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 12:28
Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018'de evlenmiş, 15 ay sonra anlaşmalı olarak boşanmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Boşanmanın ardından evini oğlu ve eski eşine bırakan Deniz, geçtiğimiz aylarda evinin boşaltılması için dava açmıştı.
Şarkıcı, mahkeme kararına rağmen Zekeriyaköy'deki evinden çıkmayan eski eşi hakkında kasımda suç duyurusunda bulunmuştu.
YANGIN ÇIKTI
Posta'nın haberine göre; Feyza Aktan, önceki gece evin kış bahçesinde geç saatlere kadar oturdu.
Yatarken ısıtıcıları açık unuttu. Koltuklar alev alınca komşular itfaiye çağırdı. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.