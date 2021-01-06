Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın paylaşamadığı evinde yangın çıktı!

Özcan Deniz ve Feyza Aktan 15 aylık evliliğin ardından anlaşmalı olarak boşanmış ve Deniz yaşadıkları evi eski eşi ve oğluna bırakmıştı. Geçtiğimiz aylarda ev konusunda anlaşmazlık yaşayan ve mahkemelik olan ikilinin paylaşamadığı evde yangın çıktı.