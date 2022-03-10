10 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Özcan Deniz ve Feyza Aktan yeniden mahkemelik oldu!

Özcan Deniz ve Feyza Aktan yeniden mahkemelik oldu!

2019 yılında anlaşmalı olarak boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan, darp ve velayet davalarında karşı karşıya gelmişti. Eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Deniz beraat etmesinin ardından Aktan'a karşı harekete geçti. Yıllarca eski kayınbiraderine ait araç kiralama şirketinin bir aracını kullanan Aktan, 'Araç bana Özcan Deniz'in hediyesidir' diyerek geri iade etmedi. Hukuka aykırı şekilde kullanmaya devam ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Giriş Tarihi: 10.03.2022 12:00 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022 12:00
  • 1
  • 10
Özcan Deniz ve Feyza Aktan yeniden mahkemelik oldu!

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2016'da aşk yaşadığı Feyza Aktan ile aynı yıl Mart ayında nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018'de dünyaya gelmişti. Çift, şiddetli geçimsizlik iddialarıyla 2019 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Özcan Deniz ve Feyza Aktan yeniden mahkemelik oldu!

Aktan, ünlü oyuncuyla evli olduğu yıllarda Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz'in sahibi, olduğu DNZ araç kiralama şirketine ait bir aracı kullanmaya başladı.

  • 3
  • 10
Özcan Deniz ve Feyza Aktan yeniden mahkemelik oldu!

DNZ filo yetkilileri Özcan Deniz ile boşanan Aktan'ın kullanımında olan aracın iadesi için Aktan'a noter aracılığıyla ihtarname çekerek, aracın iadesi istedi.

  • 4
  • 10
Özcan Deniz ve Feyza Aktan yeniden mahkemelik oldu!

ARACI İADE ET İHTARI

İhtarname sonrası Aktan karşı bir ihtarname göndererek, aracın tüm giderlerinin Özcan Deniz tarafından karşılanması gerektiği, Deniz'in şirket yetkilisi olduğu ve bu şirket aracılığıyla aracın kendi kullanımına tahsis edildiğini kaydetti.

  • 5
  • 10
Özcan Deniz ve Feyza Aktan yeniden mahkemelik oldu!

Aracın, protokol sonrası İstanbul Aile Mahkemesi tarafından kendisine tahsis edildiğini ifade eden Aktan, aracı teslim etmeyeceğini beyan etti. Bunun üzerine DNZ şirket yetkilileri olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusuna bulundu.