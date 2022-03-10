Özcan Deniz ve Feyza Aktan yeniden mahkemelik oldu!

2019 yılında anlaşmalı olarak boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan, darp ve velayet davalarında karşı karşıya gelmişti. Eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Deniz beraat etmesinin ardından Aktan'a karşı harekete geçti. Yıllarca eski kayınbiraderine ait araç kiralama şirketinin bir aracını kullanan Aktan, 'Araç bana Özcan Deniz'in hediyesidir' diyerek geri iade etmedi. Hukuka aykırı şekilde kullanmaya devam ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.