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Özcan Deniz ve Feyza Aktan mahkeme salonunda yüz yüze geldi! Kavga görüntüleri ortaya çıktı

2018 yılında nikah masasına oturan Özcan Deniz ve Feyza Aktan, bir yıl sonra anlaşmalı olarak ayrılmıştı. Oturdukları evi ve çocuklarının velayetini eski eşine bırakan Deniz, çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüş ve oğulları Kuzey'in velayetini almak için dava açmıştı. Davanın dördüncü celsesi görüldü. Davada tanık olarak Aktan'ın annesi ve sitede çalışan elektrik teknikeri dinlendi. Öte yandan mahkeme sonrası ikilinin daha önce yaşadığı ve güvenlik kameralarına takılan kavga görüntüleri ortaya çıktı. Videoda Feyza Aktan, Özcan Deniz'e tokat atıyor. Aktan, ardından da ünlü oyuncunun tişörtünü yırtıyor.

Giriş Tarihi: 22.10.2021 12:17 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 14:11
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Özcan Deniz ve Feyza Aktan mahkeme salonunda yüz yüze geldi
Özcan Deniz ve Feyza Aktan mahkeme salonunda yüz yüze geldi

Feyza Aktan, geçtiğimiz aylarda fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz ve abisinden şikayetçi olmuştu.

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Özcan Deniz ve Feyza Aktan mahkeme salonunda yüz yüze geldi
Özcan Deniz ve Feyza Aktan mahkeme salonunda yüz yüze geldi

Deniz hakkında "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından dava açılmıştı.

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Özcan Deniz ve Feyza Aktan mahkeme salonunda yüz yüze geldi
Özcan Deniz ve Feyza Aktan mahkeme salonunda yüz yüze geldi

DAVA AÇILDI

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz hakkında eski eşi Feyza Aktan'ı dövdüğü iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Savcılık, Deniz hakkında Feyza Aktan'ı "Yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

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Özcan Deniz ve Feyza Aktan mahkeme salonunda yüz yüze geldi
Özcan Deniz ve Feyza Aktan mahkeme salonunda yüz yüze geldi

VELAYET DAVASI EKLENDİ

Darp iddiası devam ederken Özcan Deniz'in açtığı velayet davası patlak vermişti. Davanın dördüncü celsesi bugün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü.

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Özcan Deniz ve Feyza Aktan mahkeme salonunda yüz yüze geldi
Özcan Deniz ve Feyza Aktan mahkeme salonunda yüz yüze geldi

Özcan Deniz'e ağabeyi Ercan Deniz, kız kardeşi Sibel Semerci ve vekilleri eşlik etti. Feyza Aktan duruşmaya vekilleri eşliğinde katılım sağladı.