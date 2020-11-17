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Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile birbirine girdi! ‘Evimi gasp etti çıkmıyor...'

Özcan Deniz ve Feyza Aktan, 2018 yılında nikah masasına oturmuş ve kısa bir süre sonra oğulları Kuzey'i kucağına almıştı. Evlilikleri sadece 15 ay süren ikili tek celsede boşanmalarının ardından birlikteliklerini sonlandırmamıştı. Bir süredir arasında gerginlik olan çift, mahkemelik oldu. Özcan Deniz, eski eşinin evini boşaltması ve anahtarı teslim etmesi için mahkemeye verdi.

Sabah
Giriş Tarihi: 17.11.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 09:32
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Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile birbirine girdi! ‘Evimi gasp etti çıkmıyor...'

Geçen yıl boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan çifti arasında ev tartışması yaşanıyor. Mahkeme, ortak ikametlerini Deniz'in kullanımına tahsis etmişti.

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Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile birbirine girdi! ‘Evimi gasp etti çıkmıyor...'

Ancak Aktan ihtarnameye rağmen evi terk etmedi. Deniz, savcılığa başvurarak eski eşini ihbar etti.

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Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile birbirine girdi! ‘Evimi gasp etti çıkmıyor...'

Ünlü şarkıcı- oyuncu Özcan Deniz, 2016'dan beri aşk yaşadığı, kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 8 Mart 2018'de nikah masasına oturmuştu.

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Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile birbirine girdi! ‘Evimi gasp etti çıkmıyor...'

Geçtiğimiz yıl ihanet iddiaları sonrası Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşanan çift arasında yeni bir gerilim yaşanıyor. İddiaya göre; Özcan Deniz mahkeme kararınca Sarıyer'de bulunan ikametinde yaşamaya devam edecekti.

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Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile birbirine girdi! ‘Evimi gasp etti çıkmıyor...'

Fakat Feyza Aktan evden çıkmayı reddedip oğlu ile orada yaşamaya devam etti.