Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile birbirine girdi! ‘Evimi gasp etti çıkmıyor...'

Özcan Deniz ve Feyza Aktan, 2018 yılında nikah masasına oturmuş ve kısa bir süre sonra oğulları Kuzey'i kucağına almıştı. Evlilikleri sadece 15 ay süren ikili tek celsede boşanmalarının ardından birlikteliklerini sonlandırmamıştı. Bir süredir arasında gerginlik olan çift, mahkemelik oldu. Özcan Deniz, eski eşinin evini boşaltması ve anahtarı teslim etmesi için mahkemeye verdi.