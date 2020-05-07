Oyuncu sevgilisi Sevvan Yaşar’ı darbeden Sermiyan Midyat’a tepki yağdı: Medeniyetten bahsedip…

LİNÇ EDİLMEMEK İÇİN TRİBÜNLERE OYNUYORSUN MİDYAT!

Sosyal medya kullanıcıları Sermiyan Midyat'ın "Bir kadına bir fiske vurmam söz konusu değil" açıklamalarını inandırıcı bulmayarak onu topa tuttu. İşte o yorumlardan bazıları:

* Serguzest_maceraci: "Bu beyefendi Mardin Park Hastanesi'ne gittiğinde orada çalışan arkadaşlara hoş davranmayıp onları küçümsemiş, başka hastaların önüne geçmişti. Bu hareketi de beni şaşırtmadı. Artık herkes oyuncu oluyor ama insan sayımız az."

* tamamolduozamanpeki: "O değil de bu adam her yerde özgürlükten, medeniyetten, eşitlikten bahsedip insan haklarını anlatıyorken, bir kadına nasıl el kaldırabilir? İşte kimse göründüğü gibi değil."

* sennurmelike: "Böyle iğrenç adamlarda ne bulursunuz, her şey beklenir bu tiplerden."



