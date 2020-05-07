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Haberler Galeri Oyuncu sevgilisi Sevvan Yaşar’ı darbeden Sermiyan Midyat’a tepki yağdı: Medeniyetten bahsedip…

Oyuncu sevgilisi Sevvan Yaşar’ı darbeden Sermiyan Midyat’a tepki yağdı: Medeniyetten bahsedip…

Sermiyan Midyat, bir süre önce tanışıp aşk yaşamaya başladığı oyuncu Sevcan Yaşar ile karakolluk olarak ayrıldı. Sevcan Yaşar, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla Midyat'tan şikayetçi oldu. Oyuncu sevgilisini darp eden Sermiyan Midyat'a tepki yağdı. Savcılıkta ifade veren Midyat, "45 yaşındayım, ne zaman böyle bir şey yaşamışım" diye savunurken sosyal medya kullanıcıları, Sermiyan Midyat'ın geçmişteki vukuatlarını tek tek sıraladı...

Giriş Tarihi: 07.05.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 11:07
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Oyuncu sevgilisi Sevvan Yaşar’ı darp eden Sermiyan Midyat’a tepki yağdı: Medeniyetten bahsedip…
Oyuncu sevgilisi Sevvan Yaşar’ı darp eden Sermiyan Midyat’a tepki yağdı: Medeniyetten bahsedip…

Geçtiğimiz yıllarda adı darp olaylarına karışan oyuncu Sermiyan Midyat, bu kez de sevgilisi Sevcan Yaşar'la karakolluk oldu. Yaşar, fiziki ve psikolojik şiddet gördüğü için Midyat ile ayrıldı. Önceki gece de birlikte paylaştıkları Fenerbahçe'deki evlerine giderek eşyalarını almak istedi. Ama ikili bir kez daha tartıştı. Yaşar, olayın ardından Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak şiddet gördüğü gerekçesiyle Midyat'tan şikayetçi oldu.

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Oyuncu sevgilisi Sevvan Yaşar’ı darp eden Sermiyan Midyat’a tepki yağdı: Medeniyetten bahsedip…
Oyuncu sevgilisi Sevvan Yaşar’ı darp eden Sermiyan Midyat’a tepki yağdı: Medeniyetten bahsedip…

Sevcan Yaşar'ın iddialarının doğru olmadığını belirten ünlü oyuncu, şu açıklamayı yaptı: "Bir kadına bir fiske vurmam söz konusu değil. Ben aşık oldum, karım olmasını istedim. 2 aydır aynı evdeydik ama olmadı. Şikayetçi olmuş, ifademi verdim. 'Şiddete uğradım' diyor ama darp raporu yok. Çünkü böyle bir olay yok."

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Oyuncu sevgilisi Sevvan Yaşar’ı darp eden Sermiyan Midyat’a tepki yağdı: Medeniyetten bahsedip…
Oyuncu sevgilisi Sevvan Yaşar’ı darp eden Sermiyan Midyat’a tepki yağdı: Medeniyetten bahsedip…

Sevcan Yaşar'ın iddialarının doğru olmadığını belirten ünlü oyuncu, şu açıklamayı yaptı: "Bir kadına bir fiske vurmam söz konusu değil. Ben aşık oldum, karım olmasını istedim. 2 aydır aynı evdeydik ama olmadı. Şikayetçi olmuş, ifademi verdim. 'Şiddete uğradım' diyor ama darp raporu yok. Çünkü böyle bir olay yok."

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Oyuncu sevgilisi Sevvan Yaşar’ı darp eden Sermiyan Midyat’a tepki yağdı: Medeniyetten bahsedip…
Oyuncu sevgilisi Sevvan Yaşar’ı darp eden Sermiyan Midyat’a tepki yağdı: Medeniyetten bahsedip…

DOĞUM GÜNÜNDE AKÇIL'A DA SALDIRMIŞTI

Sermiyan Midyat, Ekim 2018'de Hollywood yıldızı Kristanna Loken'in doğum gününün kutlandığı mekanda gazetecilere hakaret etmişti. Midyat bu olay sonrası kendisini "Ekmeğinin peşindeki basın emekçilerine küfür edemezsin" diyerek uyaran şarkıcı Sinan Akçıl'a da hakaret etmiş, sigarasını fırlatıp saldırmıştı.

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Oyuncu sevgilisi Sevvan Yaşar’ı darp eden Sermiyan Midyat’a tepki yağdı: Medeniyetten bahsedip…
Oyuncu sevgilisi Sevvan Yaşar’ı darp eden Sermiyan Midyat’a tepki yağdı: Medeniyetten bahsedip…

LİNÇ EDİLMEMEK İÇİN TRİBÜNLERE OYNUYORSUN MİDYAT!

Sosyal medya kullanıcıları Sermiyan Midyat'ın "Bir kadına bir fiske vurmam söz konusu değil" açıklamalarını inandırıcı bulmayarak onu topa tuttu. İşte o yorumlardan bazıları:

* Serguzest_maceraci: "Bu beyefendi Mardin Park Hastanesi'ne gittiğinde orada çalışan arkadaşlara hoş davranmayıp onları küçümsemiş, başka hastaların önüne geçmişti. Bu hareketi de beni şaşırtmadı. Artık herkes oyuncu oluyor ama insan sayımız az."

* tamamolduozamanpeki: "O değil de bu adam her yerde özgürlükten, medeniyetten, eşitlikten bahsedip insan haklarını anlatıyorken, bir kadına nasıl el kaldırabilir? İşte kimse göründüğü gibi değil."

* sennurmelike: "Böyle iğrenç adamlarda ne bulursunuz, her şey beklenir bu tiplerden."