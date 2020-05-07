ANA SAYFA
Oyuncu sevgilisi Sevvan Yaşar’ı darbeden Sermiyan Midyat’a tepki yağdı: Medeniyetten bahsedip…
Sermiyan Midyat, bir süre önce tanışıp aşk yaşamaya başladığı oyuncu Sevcan Yaşar ile karakolluk olarak ayrıldı. Sevcan Yaşar, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla Midyat'tan şikayetçi oldu. Oyuncu sevgilisini darp eden Sermiyan Midyat'a tepki yağdı. Savcılıkta ifade veren Midyat, "45 yaşındayım, ne zaman böyle bir şey yaşamışım" diye savunurken sosyal medya kullanıcıları, Sermiyan Midyat'ın geçmişteki vukuatlarını tek tek sıraladı...
Giriş Tarihi: 07.05.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 11:07
- 1
- 7
Oyuncu sevgilisi Sevvan Yaşar’ı darp eden Sermiyan Midyat’a tepki yağdı: Medeniyetten bahsedip…
- 2
- 7
Oyuncu sevgilisi Sevvan Yaşar’ı darp eden Sermiyan Midyat’a tepki yağdı: Medeniyetten bahsedip…
- 3
- 7
Oyuncu sevgilisi Sevvan Yaşar’ı darp eden Sermiyan Midyat’a tepki yağdı: Medeniyetten bahsedip…
- 4
- 7
Oyuncu sevgilisi Sevvan Yaşar’ı darp eden Sermiyan Midyat’a tepki yağdı: Medeniyetten bahsedip…
- 5
- 7
Oyuncu sevgilisi Sevvan Yaşar’ı darp eden Sermiyan Midyat’a tepki yağdı: Medeniyetten bahsedip…