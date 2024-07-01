Oyuncu Mustafa Durna davalık oldu! Hırsızı şikayet etti karakolu birbirine kattı

Yalı Çapkını ve Yargı dizisinde rol alan oyuncu Mustafa Durna, Taksim'de yaşanan bir olayla gündeme geldi. Durna, yolda yürüdüğü sırada bir hırsızın telefonunu çaldığını fark etti. Hırsızın kaçarken telefonu düşürmesi üzerine oyuncu, karakola giderek şikayetçi oldu. Mustafa Durna'nın aşırı alkollü olması ve söylediklerinin anlaşılamaması üzerine emniyet ekipleri tarafından, kendisine geldikten sonra ifade verebileceği iletildi. Ancak bu duruma öfkelenen oyuncu ise ağza alınmayacak sözlerle polislere saldırdı. İşte o layın detayları...