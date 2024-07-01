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Oyuncu Mustafa Durna davalık oldu! Hırsızı şikayet etti karakolu birbirine kattı

Yalı Çapkını ve Yargı dizisinde rol alan oyuncu Mustafa Durna, Taksim'de yaşanan bir olayla gündeme geldi. Durna, yolda yürüdüğü sırada bir hırsızın telefonunu çaldığını fark etti. Hırsızın kaçarken telefonu düşürmesi üzerine oyuncu, karakola giderek şikayetçi oldu. Mustafa Durna'nın aşırı alkollü olması ve söylediklerinin anlaşılamaması üzerine emniyet ekipleri tarafından, kendisine geldikten sonra ifade verebileceği iletildi. Ancak bu duruma öfkelenen oyuncu ise ağza alınmayacak sözlerle polislere saldırdı. İşte o layın detayları...

ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 08:46
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Oyuncu Mustafa Durna davalık oldu! Hırsızı şikayet etti karakolu birbirine kattı

Dizi ve filmlerden tanıdığımız oyuncu Mustafa Durna, geçtiğimiz günlerde İstanbul Taksim'de yürüdüğü sırada bir hırsızın telefonunu çaldığını ancak kaçarken düşürdüğünü belirterek karakola şikâyetçi olmaya gitti.

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Oyuncu Mustafa Durna davalık oldu! Hırsızı şikayet etti karakolu birbirine kattı

Olay geçtiğimiz Ağustos ayında Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. Mustafa Durna, Taksim'de yürüdüğü sırada tanımadığı bir kişi tarafından telefonu çalındı. Hırsız kaçarken telefonu elinden düşürünce oyuncu telefonunu alarak karakola gitti.

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Oyuncu Mustafa Durna davalık oldu! Hırsızı şikayet etti karakolu birbirine kattı

YÜKSEK ALKOLDEN KONUŞMASI ANLAŞILMADI

Karakolda polislere yürüdüğü sırada bir şahısın telefonunu çaldığını ancak düşürdüğünü yine de şikâyetçi olduğunu belirti.

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Oyuncu Mustafa Durna davalık oldu! Hırsızı şikayet etti karakolu birbirine kattı

Polis ekipleri olayın nerede olduğunu sorduğunda oyuncunun ayakta duramayacak şekilde alkollü olduğunu fark ederek sözlerinin anlaşılmadığını ve dilerse kendisine geldiğinde detaylı ifade vereceğini söylediler. Ancak iddiaya göre Durna, polisleri dinlemeyerek konuşmaya devam etti.

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Oyuncu Mustafa Durna davalık oldu! Hırsızı şikayet etti karakolu birbirine kattı

KARAKOLDAKİ POLİSLERE KÜFÜR YAĞDIRDI

Emniyet güçlerinin kendisini dinlemek istemediğini düşünen Mustafa Durna yine iddiaya göre, 'Ben alkollü olabilirim ama ben sizi si..ceğim, ben si..mezsem savcıya yaptıracağım, a..çocukları' şeklinde ağır küfürler savurmaya başladı.