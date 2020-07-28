28 Temmuz 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Oyuncu Hülya Şen gördüğü şiddet sonrası savcılığa koştu! ‘Yettin artık sen deyip…’

Oyuncu Hülya Şen gördüğü şiddet sonrası savcılığa koştu! ‘Yettin artık sen deyip…’

Oyuncu Hülya Şen, yaşadığı apartmanın çatı katında kedi beslediği için apartman yöneticisi tarafından darbedilmiş, ardından savcılığa şikayette bulunmuştu. Şikayetinin ardından yeniden darp ve tehdit edildiğini belirten Şen, yine savcının kapısını çaldı. Hülya Şen "Yönetici bu kez de 'Yettin artık sen' diyerek beni darp etti" diyerek şikayetçi oldu.

Giriş Tarihi: 28.07.2020 13:18 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 13:19
  • 1
  • 5
Oyuncu Hülya Şen gördüğü şiddet sonrası savcılığa koştu! ‘Yettin artık sen deyip…’

Oyuncu Hülya Şen, oturduğu apartmanın çatı katında yavru kedi beslediği için üst komşusu, aynı zamanda apartmanın yöneticisi olan Yasemin M. ile adliyelik olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 5
Oyuncu Hülya Şen gördüğü şiddet sonrası savcılığa koştu! ‘Yettin artık sen deyip…’

Şen, "Apartman senin yüzünden pireleniyor" diyerek dayak yediğini belirtince, apartman yöneticisi de ondan şikayetçi olmuştu. Ünlü tiyatrocu, geçtiğimiz günlerde yeniden savcılığa başvurdu.

  • 3
  • 5
Oyuncu Hülya Şen gördüğü şiddet sonrası savcılığa koştu! ‘Yettin artık sen deyip…’

'YUMRUK SAVURUP TELEFONUMU KIRDI'

Şen, apartmanda temizlik yapılırken kedileri evine aldığını, yöneticisinin sesi üzerine kapıya çıktığını, "Ne bu gürültü" deyince yöneticinin "Yettin artık sen" diyerek yumruk savurduğunu, düşen telefonunun kırıldığını iddia etti.

  • 4
  • 5
Oyuncu Hülya Şen gördüğü şiddet sonrası savcılığa koştu! ‘Yettin artık sen deyip…’

Yönetici ise Şen'in kendisine sinkaflı küfürler sarf ettiğini, iteklediğini, tekme sonucu yere düştüğünü ve temizlik görevlileri tarafından kaldırıldığını söyledi.

  • 5
  • 5
Oyuncu Hülya Şen gördüğü şiddet sonrası savcılığa koştu! ‘Yettin artık sen deyip…’