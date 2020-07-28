Oyuncu Hülya Şen gördüğü şiddet sonrası savcılığa koştu! ‘Yettin artık sen deyip…’

Oyuncu Hülya Şen, yaşadığı apartmanın çatı katında kedi beslediği için apartman yöneticisi tarafından darbedilmiş, ardından savcılığa şikayette bulunmuştu. Şikayetinin ardından yeniden darp ve tehdit edildiğini belirten Şen, yine savcının kapısını çaldı. Hülya Şen "Yönetici bu kez de 'Yettin artık sen' diyerek beni darp etti" diyerek şikayetçi oldu.