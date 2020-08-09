Öyle bir soruda elendi ki... Sosyal medya Milyoner yarışmacısını konuşuyor!

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Birbirinden ilginç soruların ve farklı yarışmacıların yer aldığı yeni bölümde özellikle bir yarışmacıya yöneltilen soru dikkat çekti. Yarışmacı yanlış cevap verince sosyal medyanın diline düştü. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular ve cevapları...

Giriş Tarihi: 09.08.2020 00:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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