Öykü Çelik’in yüzüğü olay oldu! "Tektaş değil gök taşı"

"Gittik, geldik. Her şeyi gördünüz zaten. İyiydi ama çok zordu. Beklediğimden çok daha zordu tabii ki ama herkes için öyleydi. Zaten zoru başarmaya gittik. Orada üç küsür ay kalabilmek bile benim için çok büyük bir başarı, oradakiler içinde öyle. Onun için Allah'a hep utandırmadan çıkmak için dua ettim, öyle de olduğunu düşünüyorum."

