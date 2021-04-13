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Öykü Çelik’in yüzüğü olay oldu! "Tektaş değil gök taşı"

Survivor 2021 yarışmasından elenmesinin ardından Türkiye'ye dönen Öykü Çelik, büyük mutluluk yaşamıştı. Dominik'ten dönmesinin ardından sevgilisi İsmail Berhan'dan evlilik teklifi alan Çelik, teklifi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Çift önceki gün de Bebek'te görüntülendi. Öykü Çelik'in parmağındaki dev tektaş ise olay oldu.

Giriş Tarihi: 13.04.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 11:06
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Öykü Çelik’in yüzüğü olay oldu! Tektaş değil gök taşı

Survivor'dan elenmesinin ardından İstanbul'a dönen Öykü Çelik, geçtiğimiz hafta sevgilisi İsmail Berhan'dan evlilik teklifi aldı. Çift önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Berhan'ın da evinin bulunduğu yalı dairesinin önüne masa-sandalye atan çift, keyifli dakikalar yaşadı.

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Öykü Çelik’in yüzüğü olay oldu! Tektaş değil gök taşı

SURVİVOR YORUMU

Çay sohbeti sonrası sevgilisinin elini tutan Öykü Çelik, yürüyüşe çıktı. Ayaküstü soruları yanıtlayan oyuncu, 'Survivor 2021' yarışmasıyla ilgili konuştu.

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Öykü Çelik’in yüzüğü olay oldu! Tektaş değil gök taşı

"Gittik, geldik. Her şeyi gördünüz zaten. İyiydi ama çok zordu. Beklediğimden çok daha zordu tabii ki ama herkes için öyleydi. Zaten zoru başarmaya gittik. Orada üç küsür ay kalabilmek bile benim için çok büyük bir başarı, oradakiler içinde öyle. Onun için Allah'a hep utandırmadan çıkmak için dua ettim, öyle de olduğunu düşünüyorum."

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Öykü Çelik’in yüzüğü olay oldu! Tektaş değil gök taşı

'Yarışma boyunca aç, susuz kaldınız. Neler söyleyeceksiniz?' sorusuna oyuncu, "Aç, susuz ve özlem içerisinde kaldık. Zor olduğunu biliyorduk ama. Arada bir açıktan böyle kelimeleri toparlayamıyorduk, konuştuğumuzu duyamıyorduk ama yine de orada kazandığımız zamanlar oldu. Gelir gelmez kokoreç yedim" yanıtını verdi.

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Öykü Çelik’in yüzüğü olay oldu! Tektaş değil gök taşı

"ACUN BEY YARIŞMACI PSİKOLOJİSİNİ BİLİYOR"

Öykü Çelik'in vedasının ardından yaşanan olaylarla ilgili Çelik, "Tabii İlayda kendi yemeğini paylaşmış, Batuhan bir içecek bulup onu koymuş. Batuhan'ın da normalde yaptığı bir şey değil bu. Ben oradayken böyle bir şeyine hiç rastlamadım. Diğer kızları bilmiyorum, aynı takımda olmadığımız için bizim onlarla konuşmamız yasaktı. Bilmiyorum çok açlık mı çekiyordu ya da psikolojik başka bir sıkıntı mı yaşıyordu? Açlıktan ötürü herhalde. O yüzden aldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.