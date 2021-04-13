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Öykü Çelik’in yüzüğü olay oldu! "Tektaş değil gök taşı"
Survivor 2021 yarışmasından elenmesinin ardından Türkiye'ye dönen Öykü Çelik, büyük mutluluk yaşamıştı. Dominik'ten dönmesinin ardından sevgilisi İsmail Berhan'dan evlilik teklifi alan Çelik, teklifi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Çift önceki gün de Bebek'te görüntülendi. Öykü Çelik'in parmağındaki dev tektaş ise olay oldu.
Giriş Tarihi: 13.04.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 11:06
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