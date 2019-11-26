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Osman hain tuzaktan kurtulabilecek mi? Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde neler olacak?
Yayınlandığı ilk bölümle ekranda fırtınalar estiren Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan ve Atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Aylardır merakla beklenen dizinin 2'nci bölüm fragmanında Osman'ın "Tekfur öldü, cinayet üzerime kaldı!" sözleri dikkat çekti. İşte Kuruluş Osman'ın ikinci bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 26.11.2019 13:39 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 13:49
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