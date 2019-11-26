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Osman hain tuzaktan kurtulabilecek mi? Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde neler olacak?

Yayınlandığı ilk bölümle ekranda fırtınalar estiren Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan ve Atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Aylardır merakla beklenen dizinin 2'nci bölüm fragmanında Osman'ın "Tekfur öldü, cinayet üzerime kaldı!" sözleri dikkat çekti. İşte Kuruluş Osman'ın ikinci bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 26.11.2019 13:39 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 13:49
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Osman hain tuzaktan kurtulabilecek mi? Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde neler olacak?

Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle Atv'de ekrana gelen ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 2. bölümünde yaşanacaklar nefes kesti.

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Osman hain tuzaktan kurtulabilecek mi? Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde neler olacak?

Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar.

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Osman hain tuzaktan kurtulabilecek mi? Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde neler olacak?

Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi, Osman'ın ayaklarının dibine düşer.

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Osman hain tuzaktan kurtulabilecek mi? Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde neler olacak?

Katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendini kurtaran rahibelerle burun buruna gelir.

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Osman hain tuzaktan kurtulabilecek mi? Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde neler olacak?

Osman rahibelerin aslında kim olduklarını öğrenebilecek midir?