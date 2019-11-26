Osman hain tuzaktan kurtulabilecek mi? Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde neler olacak?

Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar.

