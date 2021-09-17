Onu Sibel Can olarak tanıyoruz! Gerçeği duyan şoke oluyor | Sibel Can meğer yıllarca herkesi kandırmış

Birçok ünlü isim henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Değiştirmeyenler ise gerçek isimlerini değil de farklı isimler kullanmayı tercih etti. Ünlü şarkıcı Sibel Can da ünlü olmadan önce ismini değiştirerek kendi ismi yerine farklı bir isim tercih eden ünlülerden.