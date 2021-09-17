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Haberler Galeri Onu Sibel Can olarak tanıyoruz! Gerçeği duyan şoke oluyor | Sibel Can meğer yıllarca herkesi kandırmış

Onu Sibel Can olarak tanıyoruz! Gerçeği duyan şoke oluyor | Sibel Can meğer yıllarca herkesi kandırmış

Birçok ünlü isim henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Değiştirmeyenler ise gerçek isimlerini değil de farklı isimler kullanmayı tercih etti. Yıllara meydan okuyan ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Sibel Can da bu isimler arasında yer aldı. Sahneden podyuma, televizyondan sinemaya, işte ünlülerin gerçek isimleri...

Giriş Tarihi: 17.09.2021 12:02 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 12:02
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Onu Sibel Can olarak tanıyoruz! Gerçeği duyan şoke oluyor | Sibel Can meğer yıllarca herkesi kandırmış

Birçok ünlü isim henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Değiştirmeyenler ise gerçek isimlerini değil de farklı isimler kullanmayı tercih etti. Ünlü şarkıcı Sibel Can da ünlü olmadan önce ismini değiştirerek kendi ismi yerine farklı bir isim tercih eden ünlülerden.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Onu Sibel Can olarak tanıyoruz! Gerçeği duyan şoke oluyor | Sibel Can meğer yıllarca herkesi kandırmış

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan güzelliğiyle gençlere taş çıkaran Sibel Can'ın gerçek ismi hayranları tarafından merak ediliyor. İşte Sibel Can ve diğer ünlü isimlerin gerçek isimleri...

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Onu Sibel Can olarak tanıyoruz! Gerçeği duyan şoke oluyor | Sibel Can meğer yıllarca herkesi kandırmış

AHU TUĞBA - TUĞBA ÇETİN

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Onu Sibel Can olarak tanıyoruz! Gerçeği duyan şoke oluyor | Sibel Can meğer yıllarca herkesi kandırmış

BULUT ARAS - UĞUR FİDAN

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Onu Sibel Can olarak tanıyoruz! Gerçeği duyan şoke oluyor | Sibel Can meğer yıllarca herkesi kandırmış

FERDİ TAYFUR - TURHAN BAYBURT