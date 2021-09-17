17 Eylül 2021, Cuma
Onu Sibel Can olarak tanıyoruz! Gerçeği duyan şoke oluyor | Sibel Can meğer yıllarca herkesi kandırmış
Birçok ünlü isim henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Değiştirmeyenler ise gerçek isimlerini değil de farklı isimler kullanmayı tercih etti. Yıllara meydan okuyan ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Sibel Can da bu isimler arasında yer aldı. Sahneden podyuma, televizyondan sinemaya, işte ünlülerin gerçek isimleri...
Giriş Tarihi: 17.09.2021 12:02 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 12:02
- 1
- 65
- 2
- 65
- 3
- 65
- 4
- 65
- 5
- 65