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Ölümden dönen şarkıcı Lara o anları anlattı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan sürücü otomobiliyle önce karşı yönden gelen hafif ticari araca ardından kaldırımda yürüyen şarkıcı Lara Keskin ve yeğeni Yiğit Hamit Atmaca'ya çarptı. Hastanedeki tedavinin ardından taburcu olan Lara, kaza anında yaşananları anlattı. Lara kazanın yeğeniyle yürürken meydana geldiğini belirtirken, "Gözlerimi bir açtım kendimi arabanın altında buldum. Gerçekten zor bir şey atlattım ve mucize eseri şu an hayattayım" dedi.
Giriş Tarihi: 13.06.2020 18:28 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 18:30
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