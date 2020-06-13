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Ölümden dönen şarkıcı Lara o anları anlattı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan sürücü otomobiliyle önce karşı yönden gelen hafif ticari araca ardından kaldırımda yürüyen şarkıcı Lara Keskin ve yeğeni Yiğit Hamit Atmaca'ya çarptı. Hastanedeki tedavinin ardından taburcu olan Lara, kaza anında yaşananları anlattı. Lara kazanın yeğeniyle yürürken meydana geldiğini belirtirken, "Gözlerimi bir açtım kendimi arabanın altında buldum. Gerçekten zor bir şey atlattım ve mucize eseri şu an hayattayım" dedi.

Giriş Tarihi: 13.06.2020 18:28 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 18:30
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Ölümden dönen şarkıcı Lara o anları anlattı GALERİ DEVAM EDİYOR

Kaza, 11 Haziran Perşembe akşam saatlerinde, Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Sefa Ü. (20) sürücüsü olduğu 06 BFB 859 plakalı otomobille önce kırmızı ışık ihlali yaptı ardından karşı yönden gelen hafif ticari araca çarpmamak için manevra yaptı.

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Ölümden dönen şarkıcı Lara o anları anlattı

Kontrolden çıkan otomobil, önce hafif ticari araca, sonra da kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptı. Savrulan otomobil yol kenarındaki içinde müşteri olmayan kafeye daldı. Kazada, otomobilin çarptığı iki kişinin şarkıcı Lara Keskin ve yeğeni Yiğit Hamit Atmaca olduğu belirlendi.

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Ölümden dönen şarkıcı Lara o anları anlattı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye ekipleriyle, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Lara Keskin ve yeğeninin olay yerinde sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapıldı. 2 kişi daha sonra ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil çekiciyle kafeden çıkarılırken, sürücü Sefa Ü. polis ekiplerince gözaltına alındı. Lara Keskin'in sürücü Sefa Ü.'den şikayetçi olmadığı, bunun üzerine ise sürücünün serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Ölümden dönen şarkıcı Lara o anları anlattı

'KENDİMİ ARABANIN ALTINDA BULDUM'

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olarak evine giden şarkıcı Lara, kaza anını anlattı. Yeğeninin 'Allah Allah' dediğini ve daha sonra kendini bir arabanın altında bulduğunu söyleyen Lara, "Ben öncelikle hala şoktayım. Gerçekten çok üzgünüm. Motosikletim var, annem de hep korkar motosiklet kazası yapacağım diye. Yeğenimin kafesi var, onu ziyarete gitmiştim.

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Ölümden dönen şarkıcı Lara o anları anlattı

İki dakika uğrayıp çıkacaktım zaten. Yeğenim birdenbire, olacak ya işte, 'Teyze hadi gel senle biraz yürüyüş yapalım' dedi. 'Tamam da neye yürüyeceğiz anlamadım ki. Spor falan da yapmayacağız' dedim. 'Ne bileyim seninle böyle bir beş on dakika yürümek istiyorum' dedi. 'Tamam' dedim ve yaya yolundaydık karşıya da geçmiyorduk. Sonra bir baktım köşeye dönerken o elimi omzuma atmıştı Allah'tan elini çekmişti o anda. Sonra onun bir anda 'Allah Allah' dediğini duydum. Ben anlamadım o neden öyle dedi. Hatırladığım o anda ani bir frenle bir restoranın içerisine araba beni sürükledi. Araba altına aldı beni. Restoranın içerisinde araba durdu. Ama o arabanın kaportası bana vurdu. Benim şu anda gövdem, kaburgalarım şu an ezik.