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Öldürülen Survivor kameramanı Alper Baycın’ın annesi Aynur Baycın: Acun Ilıcalı'nın sesini duyunca...
Kameraman Alper Baycın, Survivor çekimleri için gittiği Dominik Cumhuriyeti'nde uğradığı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybetmişti. Oğlunun hatıralarıyla ayak durmaya çalışan Aynur Baycın, 2 yıl içerisinde yaşadığı süreci anlattı. Oğlunun ölümünün ardından uzun bir süre Survivor'u izleyemediğini söyleyen Baycın, "Acun Ilıcalı ve ekibi aradığı zaman ben Alper'le konuşuyormuş gibi oluyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 22.06.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 12:21
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