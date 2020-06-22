Öldürülen Survivor kameramanı Alper Baycın’ın annesi Aynur Baycın: Acun Ilıcalı'nın sesini duyunca...

"ACI HABERİ YÜZÜK ALIRKEN ALDIM"

Oğlunun sözlüsü olduğunu Dominik dönüşü nişan yapacaklarını anlatan Aynur Baycın, " Ben ölüm haberini aldığım gün Alper'e yüzük almaya gitmiştim. Kuyumcudaydım, eşim telefon açtı. 'Aynur'cum neredesin' dedi. Kuyumcuda olduğumu söyledim. O da eve gelmemi söyledi. Ben çok üzüldüm. Hemen aklıma Alper'in dışında her şey geldi. Torunuma mı bir şey oldu, eşim mi iş kazası geçirdi. Biz spot işi yapıyoruz. Eşya indirirken büyük oğlumun kafasına bir kaç defa baza falan gelmişti. Yine öyle bir şey mi oldu diye koşa koşa eve gittim. Eve geldim.