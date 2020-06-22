22 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Öldürülen Survivor kameramanı Alper Baycın’ın annesi Aynur Baycın: Acun Ilıcalı'nın sesini duyunca...

Öldürülen Survivor kameramanı Alper Baycın’ın annesi Aynur Baycın: Acun Ilıcalı'nın sesini duyunca...

Kameraman Alper Baycın, Survivor çekimleri için gittiği Dominik Cumhuriyeti'nde uğradığı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybetmişti. Oğlunun hatıralarıyla ayak durmaya çalışan Aynur Baycın, 2 yıl içerisinde yaşadığı süreci anlattı. Oğlunun ölümünün ardından uzun bir süre Survivor'u izleyemediğini söyleyen Baycın, "Acun Ilıcalı ve ekibi aradığı zaman ben Alper'le konuşuyormuş gibi oluyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 22.06.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 12:21
  • 1
  • 12
Öldürülen Survivor kameramanı Alper Baycın’ın annesi Aynur Baycın: Acun Ilıcalı'nın sesini duyunca...

Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden Survivor ekibinde görevliyken çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonrası hayatını kaybeden Alper Baycın'ın annesi Aynur Baycın, oğlunun ölümünün ardından ilk kez konuştu. Survivor'u uzun bir süre izleyemediğini söyleyen Baycın "Eşim yarışmayı açtığında kulaklarımı tıkıyordum. Odama gidiyordum, yorganın altına giriyordum. Duymak istemiyordum" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Öldürülen Survivor kameramanı Alper Baycın’ın annesi Aynur Baycın: Acun Ilıcalı'nın sesini duyunca...

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan yarışma programı 'Survivor'ın ekibinde yer alan kameraman Alper Baycın(24), 27 Haziran 2018 tarihinde, program kontrolünün dönüşünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

  • 3
  • 12
Öldürülen Survivor kameramanı Alper Baycın’ın annesi Aynur Baycın: Acun Ilıcalı'nın sesini duyunca...

"OĞLUM İŞİNE AŞIK BİRİYDİ"

Üçgen Mahallesinde muhtarlık yaptığı binada oğlunun fotoğrafını hemen oturduğu masanın arkasına asan Aynur Baycın, oğlunun hem okul hem de iş hayatında başarılı bir insan olduğunu hatırlattı. Oğlunu anlatırken zaman zaman gözleri dolan anne Baycın, "Alper'in radyo televizyon sinema bölümü istediği alandı. İstediği bir bölümdü, bu yüzden çok başarılı oldu. Derslerinde başarılıydı aynı zamanda çeşitli televizyon kanallarında çalıştı.

  • 4
  • 12
Öldürülen Survivor kameramanı Alper Baycın’ın annesi Aynur Baycın: Acun Ilıcalı'nın sesini duyunca...

Acun medyaya girişinde sonradan haberimiz oldu. Gitmeden 15 gün önce haberimiz oldu. 'Acun medyaya başvurdum, kabul edildim. Dominik' e gidiyorum' dedi. Biz sevinsek mi, üzülsek mi bilemedik. 6 ay çalıştı. Alper'in son 2 günü kalmıştı, 2 gün sonra Türkiye'ye dönecekti. Biz sabırsızlıkla Alper'in gelmesini beklerken, o acı haber geldi. Ben hala olayın şokundayım, inanamıyorum" dedi.

  • 5
  • 12
Öldürülen Survivor kameramanı Alper Baycın’ın annesi Aynur Baycın: Acun Ilıcalı'nın sesini duyunca...

"ACI HABERİ YÜZÜK ALIRKEN ALDIM"

Oğlunun sözlüsü olduğunu Dominik dönüşü nişan yapacaklarını anlatan Aynur Baycın, " Ben ölüm haberini aldığım gün Alper'e yüzük almaya gitmiştim. Kuyumcudaydım, eşim telefon açtı. 'Aynur'cum neredesin' dedi. Kuyumcuda olduğumu söyledim. O da eve gelmemi söyledi. Ben çok üzüldüm. Hemen aklıma Alper'in dışında her şey geldi. Torunuma mı bir şey oldu, eşim mi iş kazası geçirdi. Biz spot işi yapıyoruz. Eşya indirirken büyük oğlumun kafasına bir kaç defa baza falan gelmişti. Yine öyle bir şey mi oldu diye koşa koşa eve gittim. Eve geldim.