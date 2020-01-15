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Oktay Kaynarca’dan heyecanlandıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz paylaşımı

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'dan sevenlerini heyecanlandıran paylaşım geldi. Geçtiğimiz iki hafta boyunca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü yayınlanmazken Oktay Kaynarca dizinin neden yayınlanmadığı sorusunun cevabını sosyal medyadan verdi. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını duyuran Kaynarca sevenlerine müjdeli haberi verdi.

Giriş Tarihi: 15.01.2020 16:21 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 16:23
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Oktay Kaynarca’dan heyecanlandıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz paylaşımı

ATV'nin sevilen projesi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 154. yeni bölümünün yayınlanmaması dizinin hayranlarını meraklandırdı.

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Oktay Kaynarca’dan heyecanlandıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz paylaşımı

Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ise konu hakkında Instagram hesabından paylaşım yaparak merak edilen soruların cevabını verdi.

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Oktay Kaynarca’dan heyecanlandıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz paylaşımı

"ARANIN SEBEBİ BİZİM TATİL YAPMAMIZ DEĞİL"

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü 14 Ocak Salı akşamı da yayınlanmadı. Kanalların yeni yılla birlikte reklam anlaşmalarını yenilemesi nedeniyle diğer dizilerle birlikte ekrana ara veren EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

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Oktay Kaynarca’dan heyecanlandıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz paylaşımı

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümlerinin yayınlanmamasıyla ilgili, özleyip severek bekleyen ve haklı olarak serzenişte bulunan seyircilerimize ve sorularına cevaben; Biliyoruz merak ve sevgiyle haftalardır beklediğiniz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 4 hafta ara verildi. Ama bunun sebebi bizim tatil yapmamız, tatil yapmak istememiz değil. Bizim yani oyuncularının insiyatifinde gerçekleşen bir süreç değil."

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Oktay Kaynarca’dan heyecanlandıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz paylaşımı

EDHO YENİ BÖLÜMÜYLE 28 OCAK'TA EKRANLARDA

"Tamamen sezon ortasında televizyonların yayın politikalarıyla ilgili bir süreçtir. Yeni bölüm yayın tarihi olan 28 Ocak 2020'de her zamanki gibi çok güzel bir bölümle ekranlarınızda olacak. Çok güzel bir sezonu daha beraber paylaşacağız. Biz de özledik, görüşmek üzere."