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Oktay Kaynarca’dan heyecanlandıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz paylaşımı
Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'dan sevenlerini heyecanlandıran paylaşım geldi. Geçtiğimiz iki hafta boyunca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü yayınlanmazken Oktay Kaynarca dizinin neden yayınlanmadığı sorusunun cevabını sosyal medyadan verdi. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını duyuran Kaynarca sevenlerine müjdeli haberi verdi.
Giriş Tarihi: 15.01.2020 16:21 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 16:23
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