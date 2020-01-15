Oktay Kaynarca’dan heyecanlandıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz paylaşımı

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümlerinin yayınlanmamasıyla ilgili, özleyip severek bekleyen ve haklı olarak serzenişte bulunan seyircilerimize ve sorularına cevaben; Biliyoruz merak ve sevgiyle haftalardır beklediğiniz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 4 hafta ara verildi. Ama bunun sebebi bizim tatil yapmamız, tatil yapmak istememiz değil. Bizim yani oyuncularının insiyatifinde gerçekleşen bir süreç değil."

