12 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Oktay Kaynarca’dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sevenlerini heyecanlandıran paylaşım

Oktay Kaynarca’dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sevenlerini heyecanlandıran paylaşım

Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dizinin izleyicilerini heyecanlandırdı. Geçtiğimiz aylarda sezon finali yapan EDHO'nun hayranları dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağını merakla beklerken Oktay Kaynarca yaptığı paylaşımla müjdeyi verdi.

Giriş Tarihi: 12.08.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 17:02
  • 1
  • 9
Oktay Kaynarca’dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sevenlerini heyecanlandıran paylaşım

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi için dizinin severleri tarafından heyecanlı bekleyiş sürerken yapımın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sevenlerine müjdeyi verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Oktay Kaynarca’dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sevenlerini heyecanlandıran paylaşım

Büyük merakla 6'ncı sezonun başlayacağı tarihi bekleyen EDHO hayranları Oktay Kaynarca'nın paylaşımı sonrası geri sayıma başladı.

  • 3
  • 9
Oktay Kaynarca’dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sevenlerini heyecanlandıran paylaşım

OKTAY KAYNARCA MÜJDEYİ VERDİ!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için yeni sezon paylaşımı yapımın sıkı takipçilerini de heyecanlandırdı. Müjdeli haber Oktay Kaynarca'dan geldi. Dizide başrol oynayan Kaynarca, Instagram hesabından paylaştığı karesine "Az kaldı..." mesajını not düştü.

  • 4
  • 9
Oktay Kaynarca’dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sevenlerini heyecanlandıran paylaşım

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EDHO 6. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Dizinin yeni sezonunun eylül ayında başlaması bekleniyor.

  • 5
  • 9
Oktay Kaynarca’dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sevenlerini heyecanlandıran paylaşım

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır.