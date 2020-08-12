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Oktay Kaynarca’dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sevenlerini heyecanlandıran paylaşım
Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dizinin izleyicilerini heyecanlandırdı. Geçtiğimiz aylarda sezon finali yapan EDHO'nun hayranları dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağını merakla beklerken Oktay Kaynarca yaptığı paylaşımla müjdeyi verdi.
Giriş Tarihi: 12.08.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 17:02
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