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08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Oğuzhan Koç'un annesinden Demet Özdemir hamlesi!
Yılın aşkına imza atan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, her hareketiyle sevenlerini tabine alındı. Aşklarıyla magazin gündeminden de düşmeyen ikili arasında yeni gelişme yaşandı. Çift, sosyal medyadan yaptıkları her paylaşımla dikkat çekerken Oğuzhan Koç'un annesinden flaş bir hamle geldi.
Giriş Tarihi: 08.04.2021 20:07 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 20:07
Son dönemlerin popüler oyuncusu Demet Özdemir, ünlü oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşk ile magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Her paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken gözde çiftin ilişkisinin günden güne ciddiye gittiği konuşuluyor.
Hürriyet'in haberine göre; geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç'un annesi Kıymet Yalçın Koç, oğlunun sevgilisi Demet Özdemir'i Instagram'dan takip etmeye başladı.
Şimdilik sanal olarak gelin olmaya kabul eden Kıymet Hanım, Özdemir ile yemekte buluşmak istiyormuş.
Şimdilik sanal alemde tanışan Kıymet Hanım ve Özdemir ile buluşma sonrası aralarındaki ilişki hangi seviye taşınacak merak konusu.