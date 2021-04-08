Oğuzhan Koç'un annesinden Demet Özdemir hamlesi!

Yılın aşkına imza atan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, her hareketiyle sevenlerini tabine alındı. Aşklarıyla magazin gündeminden de düşmeyen ikili arasında yeni gelişme yaşandı. Çift, sosyal medyadan yaptıkları her paylaşımla dikkat çekerken Oğuzhan Koç'un annesinden flaş bir hamle geldi.