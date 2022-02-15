Oğuzhan Koç Demet Özdemir’e sürpriz teklif! Evleniyorlar…

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç bir yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sonlandırma kararı almıştı. Ayrılığa dayanamayan ikili, yakın arkadaşlarının araya girmesiyle ilişkilerine bir şans daha verdi. Barışmanın ardından Oğuzhan Koç'tan sürpriz bir hamle geldi. Sevgililer Günü'nde özel bir organizasyon hazırlayan şarkıcı, Özdemir'e evlenme teklif etti.