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Haberler Galeri Oğuzhan Koç Demet Özdemir’e sürpriz teklif! Evleniyorlar…

Oğuzhan Koç Demet Özdemir’e sürpriz teklif! Evleniyorlar…

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç bir yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sonlandırma kararı almıştı. Ayrılığa dayanamayan ikili, yakın arkadaşlarının araya girmesiyle ilişkilerine bir şans daha verdi. Barışmanın ardından Oğuzhan Koç'tan sürpriz bir hamle geldi. Sevgililer Günü'nde özel bir organizasyon hazırlayan şarkıcı, Özdemir'e evlenme teklif etti.

Giriş Tarihi: 15.02.2022 10:21
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Oğuzhan Koç Demet Özdemir’e sürpriz teklif! Evleniyorlar…

Oğuzhan Koç hazırladığı sürpriz organizasyonla Demet Özdemir'e evlenme teklif etti. Geçtiğimiz aylarda ayrılan fakat kısa sürede barışan çift dünya evine giriyor.

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Oğuzhan Koç Demet Özdemir’e sürpriz teklif! Evleniyorlar…

Yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir ile müzisyen ve oyuncu Oğuzhan Koç gündeme bomba gibi düşecek bir karar aldılar.

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Oğuzhan Koç Demet Özdemir’e sürpriz teklif! Evleniyorlar…

Oğuzhan Koç, sevgililer gününde Demet Özdemir'e evlenme teklifi etti. Sakiler Grubunun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyonda 'Dünyadan Uzak' şarkısıyla Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine Demet Özdemir 'evet' dedi.

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Oğuzhan Koç Demet Özdemir’e sürpriz teklif! Evleniyorlar…

YAKIN ZAMANDA AYRILMIŞLARDI

Geçtiğimiz aylarda baş başa Paris'e giden çift, İstanbul'a döndüklerinde yollarını ayırdığı ortaya çıkmıştı.

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Oğuzhan Koç Demet Özdemir’e sürpriz teklif! Evleniyorlar…

Özdemir, annesi Ayşen Şener'in rahatsızlığı sebebiyle onunla daha çok ilgilenebilmek için aldığı kararı sevgilisi Koç'a iletmişti. Daha sonra buluşup konuşan çift, arkadaş kalarak ilişkilerini bitirmeye karar vermişti.