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Oğuzhan Koç ailesiyle Demet Özdemir’i istemeye gitti! Tuzlu kahveye tepkisi olay oldu

Geçtiğimiz şubat ayında Demet Özdemir'e evlilik teklif eden Oğuzhan Koç, ailesini alarak kız istemeye gitti. Aile arasında yapılan nişandan görüntüler ortaya çıktı. Özdemir'in elinden tuzlu kahveyi içen Oğuzhan Koç'un "Bence mükemmel bir karışım" sözleri sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte aile arasında düzenlenen kız isteme töreninden kareler...

Giriş Tarihi: 26.06.2022 18:11 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022 18:12
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Oğuzhan Koç ailesiyle Demet Özdemir’i istemeye gitti! Tuzlu kahveye tepkisi olay oldu

Kısa bir ayrılığın ardından geçtiğimiz şubat ayında evlilik kararı alan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü şarkıcı ailesini alarak Demet Özdemir'i istemeye gitti! Nişandan çok özel kareler ortaya çıktı.

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Oğuzhan Koç ailesiyle Demet Özdemir’i istemeye gitti! Tuzlu kahveye tepkisi olay oldu

OĞUZHAN DEMET'İ İSTEMEYE GİTTİ

Demet geçtiğimiz günlerde Zincirlikuyu'daki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yakın zamanda şarkıcı Oğuzhan Koç ile dünyaevine girmeye hazırlanan Özdemir, düğün hazırlıklarına başladığını söyledi.

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Oğuzhan Koç ailesiyle Demet Özdemir’i istemeye gitti! Tuzlu kahveye tepkisi olay oldu

Düğün için net bir tarih olmadığını söyleyen güzel oyuncu, "İkimizde yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Ben de bugün setten çıkıp hızlıca bir şeyler aldım." dedi.

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Oğuzhan Koç ailesiyle Demet Özdemir’i istemeye gitti! Tuzlu kahveye tepkisi olay oldu

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlilik yolunda ilk adımı attı. Gözde çift aile arasında gerçekleşen törenle nişanlandı.

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Oğuzhan Koç ailesiyle Demet Özdemir’i istemeye gitti! Tuzlu kahveye tepkisi olay oldu

Demet Özdemir'i ailesi ile birlikte istemeye giden Oğuzhan Koç, tuzlu kahveyi içtikten sonra söylediği "Bence mükemmel bir karışım" esprisi ile sosyal medyada gündem oldu.