26 Haziran 2022, Pazar
Oğuzhan Koç ailesiyle Demet Özdemir’i istemeye gitti! Tuzlu kahveye tepkisi olay oldu
Geçtiğimiz şubat ayında Demet Özdemir'e evlilik teklif eden Oğuzhan Koç, ailesini alarak kız istemeye gitti. Aile arasında yapılan nişandan görüntüler ortaya çıktı. Özdemir'in elinden tuzlu kahveyi içen Oğuzhan Koç'un "Bence mükemmel bir karışım" sözleri sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte aile arasında düzenlenen kız isteme töreninden kareler...
Giriş Tarihi: 26.06.2022 18:11 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022 18:12
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