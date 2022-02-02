02 Şubat 2022, Çarşamba
Oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı’nın yüreği yanıyor: O günden beri iki tişörtüyle yatağa giriyorum
Ünlü model ve sunucu Ebru Şallı, hemen hemen 3 sene boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı sebebiyle minik oğlu Pars'ı 16 Nisan 2020 tarihinde toprağa vermişti. 10 yaşındaki oğlunun hayatını kaybetmesiyle derin bir üzüntüye gömülen Şallı, "En bilge ve muhteşem bir melekle yaşadım 9 yıl boyunca... O günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 02.02.2022 11:03
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