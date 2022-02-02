Oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı’nın yüreği yanıyor: O günden beri iki tişörtüyle yatağa giriyorum

"DELİRDİM SANMAYIN"

Oğlu Pars'ın ölümü ile derin bir üzüntü yaşayan Şallı, hislerini ilk defa yazıya döktü ve şunları yazdı; "En bilge ve muhteşem bir melekle yaşadım 9 yıl boyunca... O günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorum. Bana gönderdiği eşsiz melek kokusuyla nefes almaya devam ediyorum. Delirdim sanmayın, çok yakınlarıma koklattım ve ponçiğin kokusu olduğunu onlar da onayladı."