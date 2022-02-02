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Oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı’nın yüreği yanıyor: O günden beri iki tişörtüyle yatağa giriyorum

Ünlü model ve sunucu Ebru Şallı, hemen hemen 3 sene boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı sebebiyle minik oğlu Pars'ı 16 Nisan 2020 tarihinde toprağa vermişti. 10 yaşındaki oğlunun hayatını kaybetmesiyle derin bir üzüntüye gömülen Şallı, "En bilge ve muhteşem bir melekle yaşadım 9 yıl boyunca... O günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 02.02.2022 11:03
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Oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı’nın yüreği yanıyor: O günden beri iki tişörtüyle yatağa giriyorum

Ömür Sabuncuoğlu'nun kız çocuklarının eğitimine destek sağlamak için ünlü isimleri bir araya getirdiği 3. kitabı "Sizin Öykünüz"de Ebru Şallı'nın oğluna yazdığı mektup da okuyuculara sunuldu.

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Oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı’nın yüreği yanıyor: O günden beri iki tişörtüyle yatağa giriyorum

"DELİRDİM SANMAYIN"
Oğlu Pars'ın ölümü ile derin bir üzüntü yaşayan Şallı, hislerini ilk defa yazıya döktü ve şunları yazdı; "En bilge ve muhteşem bir melekle yaşadım 9 yıl boyunca... O günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorum. Bana gönderdiği eşsiz melek kokusuyla nefes almaya devam ediyorum. Delirdim sanmayın, çok yakınlarıma koklattım ve ponçiğin kokusu olduğunu onlar da onayladı."

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Oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı’nın yüreği yanıyor: O günden beri iki tişörtüyle yatağa giriyorum

"Bu dünyadan bir melek ponçik geçti ve beni seçti. Bana gönderdiğin işaretlerle nefes alıyorum. Vasiyetlerini yerine getireceğim."

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Oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı’nın yüreği yanıyor: O günden beri iki tişörtüyle yatağa giriyorum

İÇİNİ DÖKTÜ…
Geçtiğimiz yıl nisan ayında oğlu Pars'ın ölümüyle sarsılan Ebru Şallı, Youtube kanalında içini döktü. Hayatındaki dönüm noktalarını anlatan Ebru Şallı, yaşadığı zorluklardan da bahsetti.

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Oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı’nın yüreği yanıyor: O günden beri iki tişörtüyle yatağa giriyorum

"SADECE ANNE SÜTÜYLE BESLEDİM"

Şallı şunları söyledi; "İki tane çocuk doğurmak çok güzeldi. Ben anne olmayı çok sevdim. Anaç da bir yapım var. 17 yıl önce Bero doğdu. Aralarında 6,5 yıl var sonra Ponçiğim Pars doğdu. Sadece anne sütüyle besledim çocuklarımı. Bu çok mühim bence."