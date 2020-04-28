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Haberler Galeri Obada ihanetin karinesi: Kuruluş Osman 19. bölüm 2. fragmanında Sungur Tekin geri mi dönüyor?

Obada ihanetin karinesi: Kuruluş Osman 19. bölüm 2. fragmanında Sungur Tekin geri mi dönüyor?

Kuruluş Osman 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Osman Bey ve Balgay'ın zorunlu ittifakı sonrası neler olacağı heyecanla beklenirken, yeni bölümde diziye dahil olacak kişinin hangi isim olduğu merak ediliyor. Fragmanda Osman Bey'in, obaya gelecek kişinin kim olduğu sorusuna, Ömrünü töresine vermiş, büyük bir cengaver" yanıtı izleyiciyi heyecanlandırdı. Peki, Kuruluş Osman 19. bölümde neler olacak? Sungur Tekin Kuruluş Osman'a geri mi dönüyor? İşte Kuruluş Osman 19. bölüm 2. fragmanı...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 16:07 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 16:17
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Obada ihanetin karinesi: Kuruluş Osman 19. bölüm 2. fragmanında Sungur Tekin geri mi dönüyor?

Kuruluş Osman 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Her çarşamba izleyiciyi ekran başına kilitleyen atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman 19. bölümünde bir yiğit obaya dönüyor. Konur Alp, Osman Bey'e bu yiğidin kim olduğunu soruyor. Osman Bey'in verdiği yanıt ise izleyicide heyecan yaratırken, Sungur Tekin'in mi geleceği yönünde merak uyandırdı. Öte yandan obasına ihanet eden Dündar Bey için Osman Bey'in "Oyun bitti, bu obadan ancak ölün çıkar" dediği sözler dikkat çekti. Peki, Kuruluş Osman 19. bölümde neler olacak? Sungur Tekin Kuruluş Osman'a geri mi dönüyor? İşte Kuruluş Osman 19. bölüm 2. fragmanı...

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Obada ihanetin karinesi: Kuruluş Osman 19. bölüm 2. fragmanında Sungur Tekin geri mi dönüyor?

OBAYA GELEN İSİM SUNGUR TEKİN Mİ?

Kuruluş Osman'ın 19. bölümünde obaya gelen isim izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Kuruluş Osman 19. bölüm 2. fragmanında yüzü gözükmeyen ismin Sungur Tekin olduğu tahmin ediliyor. Sürpriz ismin kim olduğu yeni bölümde belli olacak.

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Obada ihanetin karinesi: Kuruluş Osman 19. bölüm 2. fragmanında Sungur Tekin geri mi dönüyor?

KURULUŞ OSMAN 19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

'Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor...

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Obada ihanetin karinesi: Kuruluş Osman 19. bölüm 2. fragmanında Sungur Tekin geri mi dönüyor?

Bala Hatun ölecek mi? Dündar'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi? Merak edilen tüm sorular yeni bölümde yanıt bulacak.

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Obada ihanetin karinesi: Kuruluş Osman 19. bölüm 2. fragmanında Sungur Tekin geri mi dönüyor?

OSMAN BEY, ALİŞAR'LA YÜZLEŞTİ

Dündar'ın Alişar Bey tarafından korunduğunu öğrenen Osman Bey, Balgay ve Moğollarla birlikte Alişar'ın konağına gitti. "Gördüm ki iki ezeli düşman bana karşı ittifak etmiş. Sizi bu kadar ürküttüğümü bilmiyordum" diyen Alişar, Osman Bey'in tüm ısrarına rağmen Dündar'ın konakta olmadığını söyledi ve "Dündar Bey'i öldü biliriz… Yok diriyse de gördüğün gibi burda yoktur Osman Bey" dedi.