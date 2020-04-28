Obada ihanetin karinesi: Kuruluş Osman 19. bölüm 2. fragmanında Sungur Tekin geri mi dönüyor?

OSMAN BEY, ALİŞAR'LA YÜZLEŞTİ

Dündar'ın Alişar Bey tarafından korunduğunu öğrenen Osman Bey, Balgay ve Moğollarla birlikte Alişar'ın konağına gitti. "Gördüm ki iki ezeli düşman bana karşı ittifak etmiş. Sizi bu kadar ürküttüğümü bilmiyordum" diyen Alişar, Osman Bey'in tüm ısrarına rağmen Dündar'ın konakta olmadığını söyledi ve "Dündar Bey'i öldü biliriz… Yok diriyse de gördüğün gibi burda yoktur Osman Bey" dedi.