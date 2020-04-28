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Obada ihanetin karinesi: Kuruluş Osman 19. bölüm 2. fragmanında Sungur Tekin geri mi dönüyor?
Kuruluş Osman 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Osman Bey ve Balgay'ın zorunlu ittifakı sonrası neler olacağı heyecanla beklenirken, yeni bölümde diziye dahil olacak kişinin hangi isim olduğu merak ediliyor. Fragmanda Osman Bey'in, obaya gelecek kişinin kim olduğu sorusuna, Ömrünü töresine vermiş, büyük bir cengaver" yanıtı izleyiciyi heyecanlandırdı. Peki, Kuruluş Osman 19. bölümde neler olacak? Sungur Tekin Kuruluş Osman'a geri mi dönüyor? İşte Kuruluş Osman 19. bölüm 2. fragmanı...
Giriş Tarihi: 28.04.2020 16:07Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 16:17