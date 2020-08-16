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O padişah Ayasofya'da namaz kılmamış! Milyoner sezon finaline damga vuran soru

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster sezon finaliyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in sezon finalinde birbirinden farklı yarışmacılar sahne alırken, birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi. Özellikle 15.000 TL değerindeki Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi sorusu geceye damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular ve milyonların konuştuğu o an...

Giriş Tarihi: 16.08.2020 01:39 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 01:40
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O padişah Ayasofya'da namaz kılmamış! Milyoner sezon finaline damga vuran soru

Kim Milyoner Olmak İster yarışması sezon finaliyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

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O padişah Ayasofya'da namaz kılmamış! Milyoner sezon finaline damga vuran soru

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye "Hangi Osmanlı sultanı, İstanbul'daki Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde namaz kılmamıştır?" sorusu damga vurdu.

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O padişah Ayasofya'da namaz kılmamış! Milyoner sezon finaline damga vuran soru

Peki, Ayasofya'da hangi padişah namaz kılmamıştır?

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in sezon finalinde geceye damga vuran Ayasofya sorusunun cevabı...

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O padişah Ayasofya'da namaz kılmamış! Milyoner sezon finaline damga vuran soru
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O padişah Ayasofya'da namaz kılmamış! Milyoner sezon finaline damga vuran soru