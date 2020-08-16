O padişah Ayasofya'da namaz kılmamış! Milyoner sezon finaline damga vuran soru

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster sezon finaliyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in sezon finalinde birbirinden farklı yarışmacılar sahne alırken, birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi. Özellikle 15.000 TL değerindeki Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi sorusu geceye damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular ve milyonların konuştuğu o an...