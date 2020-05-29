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Nusret Gökçe’den 25 bin kişiye yardım eli! Kazancını paylaşmaya devam ediyor

Saltbae hareketiyle adını tüm dünyaya duyuran Nusret Gökçe, kazancını paylaşmaya devam ediyor. Açtığı et restoranları sayesinde kısa sürede büyük servet kazanan Nusret Gökçe, Kadınlar Günü'nde 14 bin 500 kadını restoranlarında ağırlamış ve o günün maliyeti 8.5 milyon lira olmuştu. Gökçe bu kez de 25 bin kişiye yardım elini uzattı. Gökçe ihtiyaç sahibine beyaz eşyadan gitara kadar çeşitli hediyeler dağıttı.

Giriş Tarihi: 29.05.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 12:46
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Nusret Gökçe’den 25 bin kişiye yardım eli! Kazancını paylaşmaya devam ediyor

Nusret Gökçe, Ramazan ayı öncesi sosyal medya hesabından telefon numarasını paylaşmış, takipçileriyle dertleşmişti. İhtiyaç sahiplerini not alan Gökçe, 25 bin kişiye yardım eli uzattı.

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Nusret Gökçe’den 25 bin kişiye yardım eli! Kazancını paylaşmaya devam ediyor

Nusret Gökçe'nin yaptığı yardımı kaleme alan Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ'ın, "Bundan Sonra Olan Olmayana Verecek" başlıklı yazısı şöyle:

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Nusret Gökçe’den 25 bin kişiye yardım eli! Kazancını paylaşmaya devam ediyor

"Kısa zamanda büyük servet kazanan ve birçok sanatçıdan daha popüler olan, adını bir dünya markası haline getiren Nusret'in patronu Nusret Gökçe, kazandıklarını paylaşmaya devam ediyor.

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Nusret Gökçe’den 25 bin kişiye yardım eli! Kazancını paylaşmaya devam ediyor

8,5 MİLYON LİRA!

Kadınlar Günü'nde yaptığı etkinlikle 14 bin 500 kadını restoranlarında ağırlayan Nusret Gökçe'ye, o günün maliyeti 8.5 milyon lira olmuştu.

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Nusret Gökçe’den 25 bin kişiye yardım eli! Kazancını paylaşmaya devam ediyor

25 BİN KİŞİYE YARDIM

'Bundan sonra olan, olmayana verecek' mottosuyla yardımlarına devam eden Gökçe, bu kez de ramazan ayı vesilesiyle önceden belirlenen 25 bin ihtiyaç sahibine beyaz eşyadan gitara kadar çeşitli hediyeler dağıttı.