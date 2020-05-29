Nusret Gökçe’den 25 bin kişiye yardım eli! Kazancını paylaşmaya devam ediyor

Saltbae hareketiyle adını tüm dünyaya duyuran Nusret Gökçe, kazancını paylaşmaya devam ediyor. Açtığı et restoranları sayesinde kısa sürede büyük servet kazanan Nusret Gökçe, Kadınlar Günü'nde 14 bin 500 kadını restoranlarında ağırlamış ve o günün maliyeti 8.5 milyon lira olmuştu. Gökçe bu kez de 25 bin kişiye yardım elini uzattı. Gökçe ihtiyaç sahibine beyaz eşyadan gitara kadar çeşitli hediyeler dağıttı.